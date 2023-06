Krásna Hermiona 2 týždne po prevalení ROZCHODU: V Taliansku so záhadným mužom!

BENÁTKY - Len pred dvomi týždňami verejnosť obletela správa o rozchode Emmy Watson (33). Po 18 mesiacoch randenia s boháčom Brandonom Greenom (29) si dvojica povedala zbohom. No herečka rozhodne doma neplače do vankúša. Naopak... Paparazzi ju nafotili v Taliansku v spoločnosti záhadného muža!

Vzťah Emmy Watson a Brandona Greena, ktorý je synom známeho podnikateľa Philipa Greena, trval 18 mesiacov a vyzeral naozaj vážne. Minulý týždeň však britský denník Daily Mail prišiel s infomráciou, že dvojica viac netvorí pár. Rozchod mal nastať po Vianociach a aj keď detaily nie sú známe, špekulovalo sa, že dôvodom by mohla byť Greenova reputácia.

Ten bol totiž v minulosti známy svojím divokým životným štýlom, ku ktorému patrilo aj časté striedanie partneriek, predovšetkým modeliek. A to sa zjavne nezhodovalo s tým, ako si svoju budúcnosť predstavuje 33-ročná herečka. No to však neznamená, že po rozchode bude filmová Hermiona sedieť doma na zadku. Práve naopak, single život si užíva plnými dúškami.

Galéria fotiek (3) Emma Watson a Brandon Green viac pár netvoria.

Zdroj: profimedia.sk

Najnovšie ju talianski paparazzi nafotili v Benátkach v spoločnosti neznámeho sympaťáka. Dvojica sa zviezla mestským vodným taxíkom, spoločne si zašla na večeru do jednej z reštaurácií na malom ostrove La Certosa a hoci sa k nim neskôr pripojili ďalší priatelia, pôsobili, že majú k sebe naozaj blízko. Ktovie, možno ho Emma čoskoro predstaví ako svojho nového priateľa.

Pozrite, ako im to spolu pristane!