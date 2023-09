Hermiona z Harryho Pottera ohúrila v spoločnosti: Bola KRÁSNA a... Kto je ten fešák po jej boku?!

Emma Watson (Zdroj: SITA)

NEW YORK - Emma Watson (33) je stredobodom pozornosti kdekoľvek sa objaví. A to nielen vďaka tomu, že sa zviditeľnila vďaka úspešnej filmovej ságe Harry Potter, ale tiež pre to, že je prirodzene krásna žena. Skvele vyzerala aj v týchto dňoch, keď sa objavila v spoločnosti. Značnú pozornosť však pútal aj sympaťák po jej boku!

V New Yorku aktuálne prebieha Fashion Week, avšak vybrané celebrity sa zúčastnili aj iného podujatia. A to akcie s názvom Soho House Awards. Zavítala naň napríklad kontroverzná herečka a modelka Julia Fox. Tá mala na sebe opäť raz provokatívny outfit. Jej šaty totiž mali na sebe potlač odhaleného ženského tela.

Julia Fox (Zdroj: SITA)

Našťastie, v šoubiznise sú aj ženy, ktoré nemusia silou-mocou provokovať, aby zaujali. K nim rozhodne patrí herečka Emma Watson. Tá bola síce zahalená od hlavy po päty, avšak vyzerala veľmi pekne.

Pozornosť pútal sympatický muž po jej boku, v ktorého spoločnosti sa skvele bavila. Ak by ste si mysleli, že ide o frajera, boli by ste na omyle. Herečke totiž robil spoločnosť jej o tri roky mladší brat Alex. Je to fešák, no nie?!

Emma Watson s bratom Alexom (Zdroj: profimedia.sk)