Dohady o NOVOM PÁRE ŠOUBIZNISU potvrdené: Zamilované hrdličky prvýkrát na verejnosti!

NEW YORK - Svoju lásku už neskrývajú! Šoubiznisové vrabce už pár týždňov čvirikajú, že komik Pete Davidson (29) zbalil ďalšiu známu krásku. A to sexicu Emily Ratajkowski (31), ktorej nedávno skrachovalo manželstvo. Obaja sa k dohadom príliš nevyjadrovali a... Najnovšie už ani nemusia!

Nech si hovorí kto chce, čo chce, Pete Davidson je kanec. Dôkazom je fakt, že má na konte romániky s viacerými známymi kráskami. Spomenúť možno Arianu Grande, Kate Beckinsale, Kaiu Gerber, či Kim Kardashian. Jeho šarmu aktuálne podľahla aj Emily Ratajkowski.

A že je do Peteho zamilovaná prezrádzajú aj pohľady, ktoré mu venovala, keď sa v nedeľu ako pár prvýkrát objavili na verejnosti. Dvojica si dala rande na basketbalovom zápase na Madison Square Garden v New Yorku. Zápas si vychutnávali z prvého radu, kde okrem nich sedeli aj herec Ben Stiller s manželkou Christine, či speváčka Jordin Sparks s manželom.

Galéria fotiek (10) Zdroj: profimedia.sk

Zaujímavé je, že Emily ospevovala Davidsona už pred rokom, keď zrejme ani len netušila, že raz budú tvoriť pár. „Kým chlapi si pri ňom hovoria, čo je ten chlapík zač, je zrejmé, že ženy ho považujú za veľmi príťažlivého. Aj ja si to o ňom myslím,” uviedla modelka v novembri minulého roka v šou Late Night with Seth Meyers. „Je milý, vyzerá dobre a je skvelý! A má dobrý vzťah so svojou matkou. To milujeme,” dodala Emily, ktorej v lete skrachovalo manželstvo, lebo jej bol producent Sebastian Bear McClard viackrát neverný. Dvojica má spolu malého syna.