Hrozivá NEHODA promi páru: Autom vpálili do domu!

Známy celebritný záletník Pete Davidson a jeho aktuálny objav - herečka Chase Sui Wonders si v uplynulých dňoch užívali chvíle oddychu na Havajských ostrovoch. V sobotu sa však zúčastnili odovzdávania cien Kids´Choice Awards v Los Angeles. Cestou domov však mali vážnu nehodu, o ktorej informujú viaceré zahraničné médiá, vrátane Daily Mail.

Pete v istom okamihu stratil kontrolu nad vozidlom. To v rýchlosti zišlo z cesty, narazilo do požiarneho hydrantu a následne do domu. Podľa medializovaných informácií sa našťastie nikomu nič nestalo. Polícia vylúčila, že by bol šofér pod vplyvom alkoholu alebo drog.

