To je PREKVAPENIE! Známy párik po rozchode opäť spolu: Hovorí sa už aj o DIEŤATI

LOS ANGELES - A že vraj nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky! Vyzerá to tak, že toto tvrdenie už dávno neplatí. Najnovšie to dokazujú aj herec Bradley Cooper (47) a krásna modelka Irina Shayk (36). Podľa medializovaných informácií si bývalí partneri totiž k sebe opäť našli cestu.