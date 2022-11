Po rozchode opäť spolu?! Známa dvojica znovu rozvírila špekulácie o ich vzťahu!

NEW YORK - Špekulácie, že sa opäť milujú, naberajú na sile. Hviezdny herec Bradley Cooper (47) a modelka Irina Shayk (36) tvorili jeden z najkrajších párov svetového šoubiznisu. Avšak v roku 2019 ohlásila dvojica nečakaný koniec. V poslednej dobe sa však niekoľkokrát objavili v spoločnosti bok po boku a mnohí fanúšikovia špekulujú, či svojej láske nedali druhú šancu.

Irina a Bradley sa dali dokopy na jar v roku 2015. Počas ich spoločného vzťahu sa im narodila dcéra Lea (5) a pôsobili priam idylickým dojmom. Bolo preto veľkým prekvapením, keď v roku 2019 oznámili, že ich vzťahu odzvonilo a každý si pôjde vlastnou cestou.

V poslednej dobe sa však zdá, že by sa táto prominentná dvojica mohla dať znova dokopy. V lete Irina prekvapila fotkami z letnej dovolenky na Bahamách, kde jej aj dcérke robil spoločnosť práve Bradley.

Hoci dvojica svoj vzťah zatiaľ nijako nekomentovala, zdroj z ich okolia v tom čase uviedol, že dokonca si vedia predstaviť, že by sa ich rodina opäť rozrástla. „Irina by bola rada, keby mala jej dcéra nejakého súrodenca. Bradley je tejto myšlienke naklonený," uviedol pre Page Six spomínaný zdroj.

Dvojicu spoločne s dcérkou bežne vídať v uliciach New Yorku. Stalo sa tak aj v uplynulých dňoch, keď sa nevyhli pozornosti bulvárnych fotografov, keď ju boli odprevadiť na halloweensku párty. Či sa dvojica rozhodla dať svojmu vzťahu druhú šancu, sa ukáže zrejme časom...

Galéria fotiek (9) Zdroj: profimedia.sk