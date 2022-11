Jennifer Lopez VYSTRAŠILA fanúšikov: Vymazala fotky, profil zahalila do čiernej… Teraz odhalila dôvod!

LOS ANGELES - Čo sa to deje?! Jennifer Lopez (53) patrí k tým známym osobnostiam, ktoré sú na sociálnych sieťach pomerne aktívne. So svojimi fanúšikmi sa delí o zaujímavosti nielen z pracovného, ale aj súkromného života. O to viac jej priaznivcov vystrašilo, keď popová diva zo svojho profilu vymazala všetky fotky a zahalila ho do čiernej. Obávali sa toho najhoršieho... A dôvod je už známy!

Čierna titulná fotka vo svete sociálnych sietí znamená najmä prejav smútku v súvislosti s úmrtím. Niet preto divu, že fanúšikovia Jennifer Lopez boli poriadne vysedení. Jej profil na sociálnej sieti Instagram sa totiž v uplynulých dňoch zahalil do čiernej. Speváčka vymazala všetky zverejnené príspevky a titulnú fotku nahradila čiernou.

Nič podobné popová diva doteraz neurobila, preto jej fanúšikovia začali mať dôvodné obavy, že sa v jej živote deje niečo zlé. Obajvili sa však špekulácie, že by sa takto mohla pripravovať na odhalenie svojho nového albumu. Podobne totiž v uplynulých rokoch odhalili svoje pracovné novinky aj Beyoncé a Taylor Swift.

OMG @jlo DELETED ALL HER POSTS FROM INSTAGRAM!!!!!!!!



!WHAT IS HAPPENING 😭😭😭! pic.twitter.com/1L4ZEhFFEY — Jenny Guerrero (@jenny_guerrero_) November 23, 2022

No a teraz je už jasné, že obavy fanúšikov boli zbytočné. Presne v deň 20. výročia vydania albumu This Is Me... Then, ktorý uzrel svetlo sveta 25. novembra 2002, totiž speváčka oznámila, že vyjde jej nový album s názvom This Is Me... Now. A jednou z piesní bude aj Dear Ben, pt. II - teda akési pokračovanie piesne z roku 2002.