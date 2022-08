DRÁMA počas natáčania známeho seriálu: Jedno z detí BOJOVALO O ŽIVOT!

LONDÝN - Pri natáčaní populárneho seriálu Call the Midwife, ktorý mapuje život pôrodných asistentiek v polovici minulého storočia, došlo aj k reálnej dráme. Priamo pred kamerami totiž jedno z detí muselo bojovať o život. Príčina zatiaľ nie je známa, avšak stav dieťaťa sa našťastie zlepšil.

Tento dobový seriál z dielne BBC sleduje prácu pôrodných asistentiek, ktoré pomáhali priviesť na svet deti na začiatku druhej polovice 20. storočia. Call the Midwife sa v Británii teší veľkej popularite, o čom svedčí aj to, že má už 11 sérii.

Trailer k 11. sérii seriálu Call the Midwife:

Počas natáčania 12. sezóny sa však odohrala dráma, s ktorou sa diváci mohli stretnúť aj v tomto seriáli. Jedno z detí, ktoré bolo pri natáčaní, malo veľké zdravotné problémy. Jeho stav bol natoľko vážny, že sa štáb rozhodol zavolať lekársku pomoc.

Pre The Sun sa vyjadril člen tímu, ktorý má na starosti produkciu tohto seriálu. Ten potvrdil, že stav dieťaťa, ktorého vek a aj meno sú neznáme, bol veľmi vážny. „Celá situácia bola veľmi nepríjemná. To dieťa na tom bolo veľmi zle," povedal. Podľa posledných informácii sa stav dieťaťa zlepšil a momentálne sa už nachádza doma so svojou rodinou.

Galéria fotiek (2) Zábery zo seriálu Call The Midwife

Zdroj: BBC One

Nepríjemná udalosť sa odohrala v Longcross Film Studios. Ľudia, ktorí bývajú v jeho blízkosti povedali, že okamžite vedeli, že sa deje niečo vážne. „Videl som, ako tam prišli 3 sanitky. Bol som v šoku. Celé to pripomínalo scénu z televízie, ale išlo o skutočný incident, ktorý brali všetci veľmi zodpovedne," dodal muž, ktorý býva v okolí.