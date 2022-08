Zásnuby, rozchod a... Tajná svadba po 20 rokoch!

Ben Affleck sa narodil 15. augusta 1972 v Berkeley v americkej Kalifornii ako starší z dvoch bratov. Počas stredoškolských štúdií sa spriatelil s Mattom Damonom, dnes úspešným hercom, producentom a scenáristom. Dvojica spolu zdieľala nadšenie pre herectvo, ktorému sa venovali najskôr na lekciách drámy a neskôr aj profesionálne.

Slávu a uznanie filmových kritikov priniesla Affleckovi psychologická dráma Good Will Hunting (Dobrý Will Hunting, 1997). Spoločne s Mattom Damonon vo filme nielen účinkovali, ale k nemu napísali aj scenár, za ktorý si v roku 1998 prevzali Cenu Akadémie (Oscar) aj Zlatý glóbus (1998).

Následne si Ben Affleck zahral v známych filmoch Shakespeare in Love (Zamilovaný Shakespeare, 1998), Armageddon (1998), Dogma (1999) či Pearl Harbor (2001). Herecky zažiaril napríklad aj v drámach Argo (Argo: Nebezpečný útek, 2012), Gone Girl (Stratené dievča, 2014) a The Accountant (Účtovník, 2016).

Affleckovu filmografiu však tvoria aj kritizované snímky ako Gigli (Láska s rizikom, 2003), Daredevil (2003) alebo Surviving Christmas (Prežiť Vianoce, 2004). Medzi jeho novšie filmy patria Batman vs Superman: Dawn of Justice (Batman vs. Superman: Úsvit spravodlivosti, 2016), Live by Night (Pod rúškom noci, 2016), v oboch stvárnil titulnú postavu. Potom si ešte zahral v snímkach ako Liga spravodlivých (2017), Posledný súboj (2021), Hlboká voda (2022).

Na svojom režijnom debute Gone Baby Gone (Zbohom, baby, 2007) sa Affleck zároveň podieľal ako scenárista. Režisérske kvality potvrdil dramatickým trilerom Argo (Argo: Nebezpečný útek, 2012), ktorý získal Oscara v kategórii Najlepší film (2013). Ben Affleck bol za film ocenený Zlatým glóbusom (2013) ako Najlepší režisér.

V máji 2008 nakrútil dokument o problémoch konžskej provincie Severné Kivu, kde prebiehali boje armády s rebelmi. Podobne sa angažoval v roku 2005, keď žiadal, aby sa pokračovalo s pomocou pre oblasť postihnutú hurikánom Katrina v USA. Daroval vtedy na aukčnú charitu niekoľko predmetov, medzi inými scenár k filmu Dobrý Will Hunting.

Od roku 2005 bol Ben Affleck ženatý s hereckou kolegyňou Jennifer Garner, v apríli 2017 však dvojica naraz podala žiadosti o ukončenie svojho manželstva.

A o niekoľko rokov nato herec prekvapil návratom k speváčke a herečke Jennifer Lopez, s ktorou prvý raz začal randiť v roku 2002. Neskôr sa aj zasnúbili, no miesto svadby prišiel rozchod. Svoj vzťah nakoniec spečatili svadbou až teraz v júli. Ich tajný sobáš odhalil portál TMZ, ktorý našiel mená slávnej dvojice v oficiálnych záznamoch o sobášoch.