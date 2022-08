Najhoršie chvíle Patricka Swayzeho: Nedokázal s tým žiť... Stal sa závislý!

Americký herec a tiež tanečník Patrick Swayze sa narodil 18. augusta 1952 v Houstone. Jeho otec bol šampiónom v rodeu a matka vlastnila baletné štúdio. Tancu sa venoval od mladosti a vystupoval s newyorskými skupinami predtým, ako zažiaril na Broadwayi v muzikáli Pomáda.

Koncom 70. rokov 20. storočia sa presťahoval do filmového Hollywoodu a začal sa objavovať v malých televíznych a filmových úlohách. Popkultúrnou ikonou sa stal v roku 1987 rolou tanečného inštruktora Johnnyho vo filme Hriešny tanec, odohrávajúcom sa v newyorskom letovisku v 60. rokoch 20. storočia.

Producenti vôbec neočakávali od nízkorozpočtového filmu, že zarobí v USA 64 miliónov dolárov (43,76 mil. eur) a na celom svete 214 miliónov dolárov (146,32 mil. eur). Swayze bol spoluautorom a interpretom piesne She's Like the Wind z tohto filmu, ktorá sa stala hitom. Úlohu, ktorá ho urobila svetovým hercom, si zahral, respektíve zatancoval s Jennifer Grey.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Vestron Pictures

Ďalší úspešný film Duch, v ktorom účinkoval, zarobil dokonca ešte oveľa viac ako Hriešny tanec. V ňom si zahral s herečkami ako Demi Moore či Whoopi Goldberg.

Herec, ktorého trikrát nominovali na cenu Zlatý glóbus, si sympatie divákov získal aj filmami Point Break (Bod zlomu, 1991), Tri želania (Three Wishes, 1995), Black Dog (Čierny pes, 1998), Letters from a Killer (Listy od vraha, 1998) či kriminálnej dráme 11:14 (Prekliata noc, 2003). Jeho poslednou hereckou rolou bola postava tajného agenta FBI Charlesa Barkera vo výslužbe v televíznom seriáli The Beast (Zviera, 2009). Tento seriál zabodoval u divákov aj kritiky.

Idol osemdesiatych rokov 20. storočia Patrick Swayze bol koncom augusta 2005 hlavným hosťom slávnostného odovzdávania cien osobnostiam TV Markíza TOM 2005. Na Slovensku sa mu veľmi páčilo a dvojdňový pobyt u nás si predĺžil. Údajne bol zo srdečnosti Slovákov nadšený a uviedol, že toľko krásnych žien pokope ešte nevidel.

Galéria fotiek (4) Maroš Kramár a Patrick Swayze

Zdroj: TASR

Od roku 1975 bol herec ženatý s fínskou herečkou a tanečnicou Lisou Niemi.

Po takmer dvojročnom boji s rakovinou pankreasu Patrick Swayze zomrel 14. septembra 2009 v Los Angeles v americkej Kalifornii.

Umelec sa musel počas života vyrovnať okrem ťažkej choroby aj s inými ranami osudu. V roku 1982 mu po infarkte zomrel milovaný otec. Mal len 57 rokov. V roku 1990 zas s manželkou prišli o nenarodené bábätko, na ktoré sa veľmi tešil. A o 4 roky neskôr spáchala jeho sestra Vicky samovraždu.

Všetky tieto ťažkosti viedli k tomu, že sa z Patricka stal alkoholik. Aj keď po čase piť prestal, po ďalšej tragickej udalosti zase začal. „Nikdy som nebol nijaký pijan, ale jedna z prvých vecí, ktoré som urobil po smrti môjho otca, bola, že som si kúpil kartón jeho obľúbeného piva. Neznášal som tú chuť, ale otváral som plechovku za plechovkou, pokúšal som sa opiť a bez ohľadu na to, koľko som toho vypil, nič som necítil. Tak som pokračoval v pití,” opísal herec vo svojej biografii začiatok závislosti, kvôli ktorej neskôr podstúpil aj liečenie.