Marko Igonda priznal NERESTI: Cigarety a alkohol ako PRVÁ POMOC a... Sám by som so sebou nevedel žiť!

RAKÚSKO - Známy slovenský herec Marko Igonda (48) zahviezdi v novopripravovanom filme “Dokonalosť sama“. Mnohí ho obdivujú a ženy z neho šalejú, no on sám priznal svoje neduhy, ktorými si pomáha vo svojom súkromí. Dokonca nám prezradil, že by vraj nedokázal sám so sebou existovať!

Každý z nás má určité zlozvyky a ak by sme tvrdili, že dokonalý človek existuje, bolo by to veľké klamstvo. Nikto nie je bez pomyselnej chybičky krásy. Svoje neresti v rozhovore pre Topky.sk priznal aj herec Marko Igonda.

Režiséri ho milujú nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí a často ho zvyknú obsadzovať aj tí istí, pretože sa s ním veľmi dobre pracuje. Vďaka svojmu zjavu je veľmi tvárny a diváci ho môžu vidieť raz ako romantického hrdinu, inokedy ako drsniaka.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Oliver Kuklovský / Emedi productions

Nedávno Marko dotočil drámu "Dokonalosť sama" od začínajúcich filmárov z produkčnej spoločnosti Emedi productions, na čele s mladým, talentovaným režisérom Lukášom Víznerom. Film sa zameriava na závislosti a dekadencie modernej spoločnosti. Samotný Marko holduje cigaretám a alkoholu, ktoré mu dodávajú akúsi pomocnú ruku pri ťažkých situáciách v živote umelca.

„Zatiaľ mi stačia cigarety a alkohol, ale samozrejme sú to určité barličky. Máš veľa slepých uličiek, ktoré si musíš v živote vysporiadať, ale ja milujem svoju prácu a napríklad také divadlo je absolútny balzam na to, keď sa dostaneš do slepej uličky, aby ti pomohlo sa z nej dostať,“ popísal herec svoje neduhy a závislosti.

Galéria fotiek (13) Marko Igonda si zahral v novom slovenskom filme Sviňa.

Zdroj: Facebook/ Film Sviňa

Napriek tomu je Marko skutočný profesionál a vie s tým pracovať, či už na doskách, ktoré znamenajú svet, alebo pred kamerou na pľaci, kde sme ho zastihli aj my. Charizmatickému hercovi neuveriteľne sedí aj jedno, aj druhé a on sám by nevedel povedať, čo z toho mu pasuje viac a kde sa cíti lepšie.

„Nikdy som to nedelil a aj sa snažím to nedeliť alebo robiť medzi tým rozdiel. Paralelne, keď to funguje, tak sa cítim taký kompletný a užívam si to. Kameru milujem a divadlo je pre mňa dobíjanie, čo zase využívam na tej kamere,“ zdôveril sa sympatický herec.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Vlado Anjel

Život herca skutočne nie je jednoduchý a veľakrát všetky tie role si prenáša aj do súkromia. S týmto však umelec vie bojovať celkom úspešne a dokonca aj jeho rodina a manželka mu to toleruje a má pre neho pochopenie. I keď on sám nerozumie, ako s ním môžu vydržať, a obdivuje ich za to.

„Ja to mám vysporiadané, keďže moja manželka je herečka, takže veľmi dobre vie, kedy má rozprávať a kedy nie a moja dcéra bola počas nášho procesu stále, takže je tak isto znalá. Z ich strany je to obrovská empatia a skutočne ja ju nesmierne oceňujem a vždy hovorím, že by som nechcel žiť s Markom Igondom,“ dodal herec, ktorý nás touto informáciou priam šokoval.

Galéria fotiek (13) Zdroj: Tv Prima

Hoci to nie je s ním vždy ľahké, jeho rodina je skutočne chápajúca. Napokon, Marko čo-to aj prinesie do rodinného rozpočtu, i keď nerobí mu problém taktiež hrať zadarmo, ako to bolo aj v tomto prípade. Rozhodol sa podporiť mladých začínajúcich filmových tvorcov a prispieť tak svojimi kvalitami a profesionalitou, ktorými bezpochyby slovenský herec disponuje.

Viac zo súkromia Marka Igondu, ale taktiež bližšie informácie o tom, akú postavu si zahral v pripravovanej dráme, sa dozviete v rozhovore vyššie.