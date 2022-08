PREKLIATA RAKOVINA! Travolta prišiel o ďalšiu svoju lásku: POSLEDNÉ SLOVÁ milovanej Olivii Newton-John (†73)

Olivia Newton-John si zdrvujúcu správu z úst lekárov - že má rakovinu - vypočula trikrát. Naposledy v roku 2017. Podľa vlastných slov toto ochorenie nechcela vnímať ako niečo, s čím musí zvádzať boj. „Nerada bojujem, nech je to kdekoľvek - či už je to vonku, alebo skutočná vojna v mojom tele. Rozhodla som sa, že to tak nebudem vidieť. Chcem svoje telo zdravé a dostať ho späť do rovnováhy,” uviedla v rozhovore pre The Guardian známa blondínka.

Herečka založila nadáciu nesúcu jej meno, prostredníctvom ktorej pomáhala ľuďom s rovnakým osudom a organizácia sa tiež venuje výskumu rastlinnej medicíny zameranej na liečbu rakoviny.

Olivia bola neodmysliteľne spätá s úspešným muzikálom Pomáda, v ktorom si v roku 1978 zahrala po boku Johna Travoltu. Ten sa s ňou rozlúčil aj prostredníctvom emotívneho príspevku na sociálnej sieti Instagram. „Moja najdrahšia Olivia, život každého z nás si urobila oveľa lepším. Dvoj vplyv bol neuveriteľný. Tak veľmi ťa ľúbim. Uvidíme sa a opäť budeme všetci spolu. Som tvoj od prvej chvíle, čo som ťa uvidel, až navždy!” napísal predstaviteľ fešáka Dannyho.

Zákerná choroba obrala Travoltu nielen o jeho filmovú lásku, ale tiež o jeho životnú partnerku Kelly Preston. Tá svoj boj s rakovinou prsníka prehrala vo veku 57 rokov v júli 2020. Pre verejnosť bola táto správa pomerne šokujúca, pretože verejnosť nemala ani len tušenia, že Kelly sužujú zdravotné problémy. Sympatická blondínka porodila Travoltovi dcéru a dvoch synov. Starší z nich - Jett tragicky zahynul vo veku 16 rokov počas dovolenky na Bahamách.

Galéria fotiek (8) John Travolta a Kelly Preston

Zdroj: SITA/AP

Podobne bolestivé chvíle prežíval Travolta aj v mladosti, keď tvoril pár s o 18 rokov staršou herečkou Dianou Hyland. Tú si chcel mladý herec zobrať za ženu. Dva roky pred tým, než sa dvojica spoznala, podstúpila Diana mastektómiu a bola presvedčená, že rakovina sa už nevráti. Keď John nakrúcal Horúčku sobotňajšej noci, lekári jej oznámili zdrvujúcu správu. Hneď sa vrátil k svojej láske, aby jej bol oporou. O dva týždne na to však zomrela.