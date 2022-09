Sexuálna orientácia Johna Travoltu opäť horúcou témou: Šokujúci zážitok bývalého scienotológa!

Johna Travoltu si ľudia pamätajú z mnohých filmov, ako sú napríklad Pulp Fiction, Pomáda alebo Horúčka sobotňajšej noci. Niektorých ľudí však viac ako jeho talent zaujímalo jeho súkromie. Na pretrase bola často jeho orientácia, hoci mal doma krásnu manželku a deti.

Galéria fotiek (3) John Travolta

Zdroj: SITA

Túto tému vo svojej knihe A Billion Years: My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology otvára aj bývalý vysokopostavený člen v scientologických kruhoch Mike Rinder. Ten vo svojom diele spomína viacerých známych členov tejto cirkvi.

„Rozprávali sme sa v jeho izbe. Zrazu do nej vošiel masér oblečený len v župane a pobozkal ho na ústa. Potom išiel do jeho spálne a John mu povedal, že za ním hneď príde. Bolo šokujúce, že to urobil priamo pred vysokopostaveným členom našej cirkvi. Ukazovalo to, ako mi dôveroval," napísal Rinder.

Travolta bol členom scientológie aj so svojou manželkou Kelly Preston (✝57), ktorá v roku 2020 zomrela na rakovinu. „V 90-tych rokoch sa objavovalo veľa príbehov jeho údajných milencov. Keď sa ho na to začali pýtať médiá, museli sme zakročiť. Dobre sme si uvedomovali, akú PR škodu by to mohlo napáchať. John a Kelly boli totiž perfektná dvojica scientológie. Preto sme začali na zdroje hádzať špinu a vyhrážať sa médiám, ktoré to chceli riešiť, že ich budeme ťahať po súdoch," doplnil Rinder.