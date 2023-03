Hviezda Jurského parku o RAKOVINE KRVI v 3. štádiu: Takto na tom momentálne je!

Fanúšikovia Sam Neilla boli určite veľmi potešení, keď sa dozvedeli, že 21. marca uzrie svetlo sveta kniha Did I Ever Tell You This?, ktorú napísal samotný herec. V piatok však pre denník The Guardian prezradil smutné detaily, ktoré ho k napísaniu týchto memoárov viedli.

Umelcovi totiž počas minulého roka diagnostikovali tretie štádium rakoviny krvi. Počas náročnej liečby sa rozhodol, že svoj čas bude venovať práve napísaniu knihu. Tá ho podľa jeho slov zamestnávala, a tak bolo toto náročné obdobie pre neho o čosi jednoduchšie.

Správy o rakovine okamžite vyvolali obavy o jeho zdravotný stav. Neill sa v súvislosti s tým rozhodol, že na svojom profile na sociálnej sieti Instagram priblíži, ako na tom v súčasnosti je a aké sú jeho najbližšie plány.

„Ahojte, volám sa Sam Neill, som herec, vinár a teraz už aj autor. Správy o mne sú momentálne úplne všade a všetky sú o rakovine. Je to trochu únavné, pretože ako môžete vidieť, som živý a už 8 mesiacov úplne zdravý . A dokonca budem znova pracovať, z čoho som veľmi šťastný. O 7 dní začínam natáčať film s Annette Bening. Takže, stále som tu a bol by som radšej, keby sa viac hovorilo o mojej knihe, než o rakovine. Tá je v knihe spomenutá hlavne preto, lebo bola v mojom živote v čase, keď som knihu písal. Neplánoval som ju písať, ale potreboval som niečo, čím sa počas liečby zamestnám. Som totiž zvyknutý chodiť do roboty, ale vtedy to nebolo možné. To je dôvod, prečo som ju napísal a musím povedať, že má zatiaľ veľmi pozitívne ohlasy," povedal Neill.