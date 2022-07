Kedysi veľká hviezda a DNES… Speváčku by ste nespoznali: Mastné vlasy, žiaden mejkap!

LOS ANGELES - Uff, to je ona?! Speváčka Kesha Rose Sebert (35), ktorá si hovorí jednoducho Kesha, je hudobne aktívna od roku 2005. No až o 4 roky neskôr sa z nej stala "svetová hviezda", keď vydala singel TiK ToK. Od tých čias sa však dosť zmenila. Dnes by ste ju azda ani nespoznali. Fotografi ju načapali v uliciach Los Angeles - s mastnými vlasmi a bez mejkapu!

Už keď mala 18 rokov speváčka Kesha podpísala zmluvu s hudobným vydavateľstvom. Svetovú slávu však okúsila až v roku 2009, keď nahrala singel Right Round po boku rapera Flo Ridu. A sólový úspech zaznamenala ten istý rok piesňou TiK ToK. Vtedy hudobníčka pútala pozornosť rôznymi vlasovými kreáciami, no verná bola prevažne svetlým odtieňom.

Od tých čias však uplynulo celých 13 rokov a viditeľne sa zmenila aj spomínaná speváčka. Dnes je z nej tmavovláska a... Zrejme by ste ju len tak na ulici nespoznali. Fotografi ju totiž v týchto dňoch načapali ako si vykračuje ulicami Los Angeles. No a tú slávnu speváčku, ktorú pozná celý svet, teda rozhodne nepripomínala.

Kesha bola oblečená v jednoducho čiernom tričku a šortkách a na nohách mala svetlé tenisky. No zdá sa, že pred odchodom z domu nestihla skočiť do sprchy. Svoje dlhé tmavé vlasy mala totiž viditeľne mastné a na tvári nemala ani štipku mejkapu. No schválne, spoznali by ste ju takto?!

Galéria fotiek (7) Zdroj: Profimedia