TRAPAS slávnej speváčky na benzínke: Chcela SEXI fotky... Dostala NÁKLAD od manažéra!

Kesha (Zdroj: Profimedia)

LOS ANGELES - Speváčka Kesha (37) sa do povedomia verejnosti dostala v roku 2010, kedy zaujala piesňou TiK ToK. Odvtedy sa jej podarilo vydať ešte niekoľko hitov, no v posledných rokoch už toľko nehviezdi. Aktuálne však chcela poprovokovať aspoň sexi fotkami. Namierila si to na benzínku, zaujala pozíciu a... Trapas!