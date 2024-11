Slávna speváčka to na červenom koberci PRESTRELILA: Fajčila, vyzula sa a... Veď ti vidno VŠETKO!

Kesha (Zdroj: SITA)

Speváčka Kesha sa do povedomia verejnosti dostala v roku 2010, kedy zaujala piesňou TiK ToK. Odvtedy sa jej podarilo vydať ešte niekoľko hitov, no v posledných rokoch už toľko nehviezdi. Stále však dokáže pútať pozornosť aspoň svojim výzorom. Nebolo to inak ani na podujatí Glamour Women Of The Year Awards v Berlíne, kde si prevzala ocenenie.

Umelkyňa sa v spoločnosti ukázala v poriadne odvážnom outfite. Tentokrát mala na sebe korzetový top bez ramienok a voľnú sukňu z čierneho PVC materiálu. Speváčka týmto vzhľadom oživila svoje neslávne známe šaty z odpadkových vriec, ktoré mala v roku 2010 na MTV Video Music Awards. No a Kesha to na červenom koberci poriadne prestrelila.

(Zdroj: Profimedia)

Nestačilo to, že prítomným v plnej paráde predviedla svoje pozadie, ale stal sa jej aj menší trapas s topánkami. Počas pózovania pred fotografmi sa musela prezuť. Pridržiavala sa svojho priateľa, zatiaľ čo ju vyzúval jej asistent a pôvodné vybíjané podpätky nahradil iným čiernym párom, na ktorých bol vpredu pripevnený telefón. V dobrej nálade si speváčka stihla dať aj šluk z elektronickej cigarety.

(Zdroj: Profimedia)