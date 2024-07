Postava slávnej speváčky sa stala terčom hejterov: Tá im poslala sexi odkaz v miniplavkách!

Kesha (Zdroj: SITA)

Americká speváčka si počas svojej kariéry na svoje konto pripísala množstvo známych hitov, ako sú napríklad TiK ToK, Praying, Your Love Is My Drug či We R Who We R. Tie majú na Youtube stovky miliónov zhliadnutí a okrem množstva fanúšikov jej hudobný talent vyniesol aj 2 nominácie na cenu Grammy.

Okrem toho jej však sláva priniesla aj veľa hejterov, ktorí nemajú zábrany naozaj pred ničím. Naposledy sa nemiestne vyjadrovali k jej postave, čo však hudobníčka nenechala len tak a na sociálnej sieti Instagram zverejnila sexi zábery v miniplavkách, ku ktorým napísala, čo si o týchto ľuďoch myslí.

„Nemyslela som si, že sa v roku 2024 stretnem s vecou ako je body shaming. Na moje telo som hrdá. Prešlo si veľa vecami. Na pódiu som si roztrhla predný skrížený väz a dokončila som koncert. Udržalo moje zlomené srdce pohromade. Tí, ktorí si myslia, že ma ponižujú, tak ma robia silnejšou. Dúfam, že sa raz budete cítiť tak, aby ste ženám podobné veci nerobili. Dovtedy ma môžete hejtovať ešte viac," napísala Kesha.