Najodvážnejšia FOTO známej speváčky: TOTO skrývala pred celým svetom!

A dodala odvahu aj mnohým iným! Ľudia vnímajú pehy rôzne. Niekomu pripadajú rozkošné, niektorí ich berú ako chybičku krásy, či nedostatok. Speváčka Kesha, ktorá sa za ne doteraz hanbila, sa rozhodla, že ich bude už len milovať.

V týchto dňoch to oznámila svojim fanúšikom na sociálnych sieťach a pridala aj fotografiu, na ktorej nemá ani štipku mejkapu. „Už nikdy viac ich neskrývaj! Si krásna! Konečne si ich naplno ukázala,” znejú komentáre speváčkiných priaznivcov.

Kesha dostala pochvalu nielen za to, že našla dostatok odvahy ukázať sa nenalíčená. Ale tiež pre to, že pomáha mnohým ženám uvedomiť si, že sú krásne aj s nedostatkami.

Speváčka Kesha skrývala svoje výrazne pehy pod mejkapom. Zdroj: Instagram

Speváčka Kesha ukázala svoju pravú tvár a fanúšikovia sú nadšení. Zdroj: Instagram

Prekvapilo vás, aká je Kesha pehavá? 54 % nie áno 46 % Hlasovalo: 35



this year my resolution is to love myself... just as I am, all fucked up and imperfect and whatever else. And to let my freckles liiiiiiiive