Vysmiata speváčka po večeri s priateľmi: Do auta sa TACKALA… Kesha, je čas ísť domov!

SANTA MONICA - Speváčka a skladateľka Kesha (35) si v utorok večer zašla so svojimi priateľmi do talianskej reštaurácie Giorgio Baldi v Santa Monice. A zdá sa, že sa tam mala naozaj dobre. Po troch hodinách totiž z podniku vyšla zjavne v dobrej nálade a... Cestou do auta sa tackala a strácala rovnováhu!

Kesha Rose Sebert, známa pod umeleckým menom Ke$ha, je hudobne aktívne od roku 2005. Spieva aj skladá piesne... No výraznejší hit už dlhšie nevydala. Americkí paparazzi sa však o ňu stále zaujímajú a vystopovali ju aj v utorok večer, keď mala namierené do talianskej reštaurácie Giorgio Baldi v Santa Monice.

Práve tam sa brunetka mala stretnúť so svojimi priateľmi a vychutnať si dobrú večeru. V ich spoločnosti strávila celé tri hodiny a celý ten čas pred podnikom čakali aj fotografi. No a podľa toho, čo sa im podarilo zachytiť, je zrejmé, že speváčka sa v spoločnosti svojich kamarátov cítila naozaj dobre. Z reštaurácie totiž vychádzala zjavne v dobrej nálade.

A nielen to... V momente, ako sa spustila spŕška bleskov, speváčka stratila rovnováhu a začala sa tackať. Kesha si to potom rýchlo namierila do auta, no pred dverami ešte na chvíľu zapózovala. Či za jej stratou stability bol nejaký ten alkohol alebo za to mohli silné blesky, nevedno. No aj keby išlo o prvú možnosť, speváčka je predsa len už dospelá a nejaké to vínko k večery nie je žiaden hriech.