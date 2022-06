Kráľovná JE SPÄŤ! Beyoncé po 6-ročnej pauze: Hlási veľkolepý návrat… TÝMITO FOTKAMI!

Galéria fotiek (1) Beyoncé sa vracia!

Zdroj: SITA

LOS ANGELES - Fanúšikovia Beyoncé (40) majú obrovský dôvod na radosť! Hudobná diva mala uplynulých 6 rokov hudobnú prestávku. Posledný album vydala v roku 2016 a odvtedy si užívala "sladkého ničnerobenia". No aktuálne hlási návrat do šoubiznisu. Oznámila to touto titulkou v slávnom magazíne!