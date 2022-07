Beyonce (40) nepatrí do starého železa: Chcete dôkaz? FOTO v kovových minibikinách

Megahviezda Beyoncé so svojimi followermi, ktorých má na Instagrame zhruba 265 miliónov, zdieľala fotografiu s dlhým popisom. V ňom fanúšikov povzbudzovala, aby „našli radosť v tejto hudbe“.

„Vytvorenie tohto albumu mi umožnilo snívať a nájsť únik v tomto pre svet desivom období,“ uviedla speváčka. Ako sa ďalej rozpísala, umožnilo jej to cítiť sa slobodne a dobrodružne v čase, keď sa máločo iné pohybovalo. Zámerom Beyoncé bolo vytvoriť bezpečné miesto, miesto bez súdenia. Miesto bez perfekcionizmu a prílišného premýšľania. Miesto na výkriky, uvoľnenie, pocit slobody. „Bola to krásna cesta za poznaním. Dúfam, že v tejto hudbe nájdete radosť. Dúfam, že vás to inšpiruje uvoľniť sa. Ha! A cítiť sa tak jedinečne, silno a sexi,“ napísala.

40-ročná popová hviezda si na prezentácii dala ozaj záležať. Sediac na žiariacom holografickom koni mala na sebe len akési kovové bikiny, ktoré zakryli iba to najnutnejšie.

Speváčka sa netajila tým, že jej nový album bude predstavovať „renesanciu“ pred rokom, keď svet strávil čas v karanténe. „Pri všetkej izolácii a nespravodlivosti za posledný rok si myslím, že sme všetci pripravení utiecť, cestovať, milovať a znova sa smiať. Cítim, že sa objavuje renesancia a chcem byť súčasťou tejto udalosti akýmkoľvek možným spôsobom," povedala k tomu.

Beyoncé spojila sily so žiadanými producentmi Tricky Stewartom a The-Dream, ktorí predtým pracovali na jej klasickej skladbe Single Ladies. Renaissance je siedmym štúdiovým albumom R&B divy po vydaní albumu Lemonade v roku 2016.