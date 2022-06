Raper Jay-Z s dcérou (10) na zápase: Mladá ohúrila krásou po Beyoncé a… Si tak TRÁPNY, ocko!

Raper Jay-Z a jeho dcéra Blue Ivy sú veľkí športoví fanúšikovia, pravidelne sa objavujú na basketbalových zápasoch. Aj v pondelok ich zahraničné médiá zachytili na piatom zápase finále NBA. A video z tohto momentu už stihlo obletieť celý svet.

Desaťročná dcéra rapera a hudobnej divy Beyoncé na ňom ohuruje krásou. Už je z nej mladá slečna, ktorá sa rada parádi. Na sebe mala koženú bundu, na čiernom tričku zavesené slnečné okuliare a na ušiach veľké kruhové náušnice. No neprehliadnuteľné boli jej husté kučeravé vlasy, ktoré spolu s krásou zdedila po slávnej mame.

A že tam je viditeľná podoba, sa zhodli aj mnohí fanúšikovia. „Má gestá a mimiku Beyoncé, veľmi sa mi to páči!“ znel jeden z komentárov a pridal sa ďalší: „To bola moja prvá myšlienka, ktorá mi napadla - to sú spôsoby Beyoncé.“. No hoci Beyoncé a Jay-Z sú svetové hviezdy, pre mladú Blue Ivy sú to skrátka len "rodičia".

A práve jeden takýto úplne bežný "trápny otcovský moment" sa podarilo zachytiť priamo na zápase. Keď totiž drsný raper Jay-Z objal svoju dcéru okolo krku a chcel jej dať pusu na líce, mladá pubertiačka sa odtiahla, usmiala sa a je úplne jasné, čo jej išlo v hlave: „Si tak trápny, ocko!“ Skrátka, takýmto chvíľam sa nevyhne ani tá najcoolovejšia svetová hviezda.