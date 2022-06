Veľké pokušenie Caluma Scotta na Slovensku: Po TOMTO chcel UKONČIŤ rozhovor a odísť!

Hviezdy svetového formátu po svojom koncerte mávajú zvyčajne naponáhlo a nie vždy je priestor a možnosť sa s nimi odfotiť a nie to ešte porozprávať.

Galéria fotiek (8) Calum Scott

Zdroj: Ján Zemiar

Calum Scott známy práve cez britskú šou ”Britain´s got talent", kde mu samotný obávaný kat poroty Simon Cowell dal tzv. zlatý bzučiak, na Lovestream festivale v Bratislave všetkých prekvapil. Na futbalovom štadióne vystupil na stage počas dvoch dní. To veru nikto nečakal. Prvýkrát sa ocitol na pódiu ako prekvapenie počas toho, ako hral dídžej z Lost Frequncies a spoločne s ním zaspieval najhranejši hit tohto leta ”Where are you now".

Galéria fotiek (8) Calum Scott

Zdroj: Ján Zemiar

Napriek popularite a sláve si zachoval pokoru a musíme povedať, že pri samotnom rozhovore s Topky.sk bol veľmi priateľký, prekvapivo bezprostredný a srdečný. Spevák nám čo to prezradil o tom, čo ho najbližšie čaká a dozvedeli sme sa aj ďalšie pikošky z jeho súkromného života.

Je viac ako pravdepodobné, že britská hviezda na Slovensku nebola posledný krát, kedže ako sám povedal, veľmi sa mu tu páčilo a užil si aj relax, fitko a wellness pred samotným koncertom v nemenovanom luxusnom bratislavskom hoteli, kde sa počas pobytu na Slovensku zdržiaval. Nič mu vraj nechýbalo a bol so všetkým spokojný, avšak pri rozhovore... Prečo takmer odieišel, sa dozviete vo videu vyššie!

Galéria fotiek (8) Calum Scott

Zdroj: Ján Zemiar

Podľa všetkého má britský spevák mlsný jazýček a netajil sa tým, že neodmietne ani kvalitný drink. Nedalo nám to nespýtať sa ho, či ochutnal aj to naše pravé domáce zo Slovenska. O tom čo si svetoznámi interpret počas Lovestram festivalu doprial, zažil ale aj čo nestihol sa takisto dozvieš v v našom rozhovore vyššie.