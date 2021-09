TRAPAS božskej J Lo: Chcela hviezdiť, ale... Moja, zabudla si na cenovku!

Kamkoľvek speváčka Jennifer Lopez príde, tam žiari. Inak by to nebolo ani na evente módneho domu Dolce & Gabbana, ktorý sa v nedeľu konal v Benátkach, lenže... Svetová hviezda si pri príležitosti fashion galavečera v Taliansku kúpila nový outfit, v ktorom by za bežných okolností bola hviezdou večera.

Celé to však malo jeden malý háčik. Speváčka si z nového saténového kúsku zabudla odstrihnúť cenovku. A tak zatiaľ, čo veselo mávala fanúšikom navôkol a vznešene prezentovala luxusný model, pod pazuchou sa jej hompáľala visačka značiaca, že kardigán ešte pár hodín predtým visel na vešiaku v obchode.

Jennifer Lopez si nevšimla cenovku a tá jej na galavečere Dolce & Gabbana hompáľala pod pazuchou. Zdroj: Profimedia

Zdroj: Profimedia

Odhliadnuc od tohto menšieho faux pas však speváčka svojím výzorom ohúrila. Na sebe mala kvetový crop top, ktorý ladil s výrazným kardigánom a rovnako kvetové čierne nohavice do pása. Vlasy jej zdobila mohutná čelenka. Pozrite, ako Jennifer vyzerala.

