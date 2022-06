Pekelne sexi 50-nička! Jennifer Lopez na premiére v odvážnych šatách… Bez nohavičiek aj podprsenky!

NEW YORK - Wau! Jennifer Lopez (52) je už takmer 30 rokov stelesnením ženského sexepílu. A neubúda jej ani po 50-ke. Dôkazom sú najnovšie zábery z festivalu Tribeca, na ktorom premiérovala svoj dokumentárny film Halftime. Americká diva tam na seba strhla pohľady všetkých. Dorazila totiž v poriadne odvážnych šatách - bez nohavičiek aj bez podprsenky!

Keď do spoločnosti dorazí Jennifer Lopez, všetká pozornosť sa upriamuje na ňu. Na festivale Tribeca to tentokrát platilo dvojnásobne. Spevácka hviezda tam totiž premiérovala svoj nový dokumentárny film s názvom Halftime, ktorý čoskoro uvedie aj Netflix.

No neprehliadnuteľná bola aj vďaka odvážnym šatám, ktoré si na túto príležitosť zvolila. Odvahu by na ne dlho naberali aj o polovicu mladšie ženy. Autor róby totiž využil väčšie množstvo priesvitnej sieťoviny ako netransparentnej látky - model tak viac odhaľoval ako zahaľoval.

Galéria fotiek (3) Jennifer Lopez

Zdroj: SITA

No čo malo zostať skryté, aj zostalo. Čierne kúsky látky totiž rafinovane lemovali jej prsia aj intímny priestor medzi nohami. No jedno bolo pri pohľade na spevácku bohyňu jasné, do spoločnosti prišla úplne naostro - bez nohavičiek aj bez podprsenky.

Odvážne šaty Jennifer doplnila vysokým copom a výraznými diamantovými náušnicami. Na prste, samozrejnme, nechýbal ligotavý zásnubný prsteň s 8,5-karátovým zeleným diamantom, ktorým ju v apríli požiadal o ruku herec Ben Affleck.

Zdroj: SITA