Obrovská RADOSŤ v šoubiznise: 18 rokov po ROZCHODE... Wau, on ju požiadal o ruku!

LOS ANGELES - Táto rozprávka skončí zrejme happyendom! Vyzerá to tak, že božská Jennifer Lopez (52) konečne našla svoje šťastie. Hoci sa hovorí, že nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky, ona a Ben Affleck (49) to riskli a svojej láske dali druhú šancu. Dokonca ju plánujú spečatiť svadbou.