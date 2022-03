Šokujúca Zámena manželiek: Od rodičov ju kúpil, keď mala 16 rokov, teraz... Preboha!

Najnovší diel relácie Výměna manželek, ktorú vysiela televízia Nova, predstavil divákom ďalšie dve české rodiny. V jednej z nich je vegetariánka Kristýna, ktorú tvorcovia poslali k rodine svojskej Oliny, ktorá pochádza zo Slovenska. Spoločne s manželom Davidom má tri deti - synov Davida, Kristiána a dcéru Chanel. Chod celej rodiny je v podstate v rukách Oliny, ktorá pracuje ako skladníčka. Jej muž je nezamestnaný.

Dvojica pred kamerami otvorene hovorila o tom, ako sa zoznámila. Podľa ich rozprávania si David svoju ženu naložil do auta a odišiel s ňou do Česka. „Kúpil si si ma od mojich rodičov za 25-tisíc. Nehanbi sa,” poznamenala s pobavením kyprá blondína. Tá v tom čase mala len 16 rokov. Rok nato už Davidovi porodila ich prvého potomka.

Galéria fotiek (5) Olina s manželom Davidom a deťmi.

Zdroj: TV Nova

Bizarný začiatok manželstva nie je to jediné, čím Olina šokovala. Búrlivé reakcie na sociálnych sieťach vyvolali aj stravovacie návyky tejto rodiny. „Snažím sa ušetriť, ale nejde to. Deti sú stále hladné. Keď ideme do fastfoodu, tak tam naraz utratíme 1 200 až 1 500 korún (zhruba 50 až 60 €). Kúpime napríklad 30 – 40 hamburgerov a ďalšie prílohy. Ten najmladší syn zje napríklad 10 až 12 hamburgerov naraz,” šokovala svojho náhradného manžela Olina, ktorá spolu so svojou rodinou dokáže prejesť 20 až 25 000 českých korún.