Český herec v Zámene manželiek: Žena ho strápnila pred celým národom!

Diváci ho mohli vidieť v inom svetle! Hoci si mnohé hviezdy šoubiznisu svoje súkromie strážia, nájdu sa i také, čo nemajú problém sa oň podeliť s celým svetom. Český herec Jaromír Nosek dokonca neváhal k sebe domov pustiť kamery televízie Nova a nechal sa nahovoriť na účinkovanie v relácii Výměna manželek.

Jeho 30-ročná partnerka Zuzka odišla do rodiny, kde sa musela starať o štyri ratolesti. Spolu s Jaromírom zatiaľ potomka nemajú. Avšak, čoskoro sa to možno zmení. „Teraz by som chcela bábätko, Míro. Tak nejako som sa na to naladila. Ty by si tiež chcel, tak sa zachovaj ako chlap,” poznamenala pri hodnotení 10-dňového pobytu v cudzej domácnosti sympatická brunetka.

Galéria fotiek (3) Partnerka Jaromíra Noseka - Zuzana.

Zdroj: TV Nova

Televízni diváci mali možnosť zistiť, že obľúbený herec doma pomáha s upratovaním a nemá problém starať sa aj o kvety. Zuzana však na neho v istej chvíli prezradila aj čosi, čo nemusela. Keď s náhradným manželom Richardom riešili klasický spor o záchodovej doske, poznamenala: „Míra používa toaletu zásadne posediačky. A snaží sa to vysvetliť aj každej návšteve.”

Túto tému začala rozoberať aj počas konfrontácie medzi ôsmimi očami. Nosek sa pri jej slovách viditeľne zarazil a bolo zrejme, že mu to vôbec nie je príjemné.