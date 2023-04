Škandalózna Češka zo Zámeny manželiek IDE DO VÄZENIA: Svojmu známemu chcela ODREZAŤ HLAVU!

PRAHA - Lucie Navrátilová sa do povedomia slovenskej verejnosti vryla ako jedna z najkontroverznejších účastníčok českej Zámeny manželiek. 8-násobná mamička sa najprv rozišla so svojím partnerom, následne sa vydala za muža odsúdeného za vraždu. S ním už tiež nie je... A aktuálne púta pozornosť informáciou, že do väzenia mieri aj ona. Svojmu známemu chcela odrezať hlavu!

Lucie Navrátilová sa neslávne preslávila účinkovaním v českej Zámene manželiek. V povedomí sa však drží dodnes vďaka sociálnej sieti TikTok, kde si nazbierala celkom slušnú základňu sledujúcich. Tých ešte koncom roka informovala, že pôjde do väzenia. Pôvodne si myslela, že tam strávi Vianoce, no na výkon trestu napokon nastúpi až o pár dní.

Dokopy by za mrežami mala pobudnúť len 50 dní. A keďže 8-násobná mamička pôvodne dôvod svojho trestu prezradiť nechcela, mnohí tipovali, že je pravdepodobne len neplatičkou. No v skutočnosti je vec oveľa vážnejšia. Až teraz, pár dní pred nástupom do väzenia, sa Lucie rozhodla "kápnout božskou". Svojmu známemu sa vraj vyhrážala, že mu odreže hlavu.

„Dostala som podmienku a peňažný trest za nebezpečné vyhrážanie. Ten peňažný trest som nezaplatila, a tak mi to premenili na 50 dní vo väzení,“ prezradila webu eXtra.cz. „Prostredníctvom SMS som sa mu vyhrážala napríklad tým, že mu odrežem hlavu. Chcela som od neho 30-tisíc a on mi ich nechcel dať. A za tie SMS-ky ma nahlásil, tak ma odviezli, dali to na súd, kde som dostala peňažný trest vo výške 5-tisíc korún,“ priznala.