Rozchod s Britney ho zničil a dnes: Odkaz Justina Timberlaka pre zničenú speváčku!

Speváčka Britney Spears má za sebou množstvo škandálov a v rôznych etapách svojho života na tom nebola psychicky práve najlepšie. Preto je už 13 rokov jej poručníkom otec Jamie.

Speváčka sa však snaží túto situáciu zmeniť. Rada by sa dostala k vlastným peniazom a tiež by chcela o sebe a svojom tele rozhodovať sama. „Som nešťastná, nemôžem spať, mávam depresie, každý deň plačem... Je to moja túžba a sen, aby sa toto všetko skončilo. Chcem späť svoj život,” vyhlásila umelkyňa.

Na jej snahu o oslobodenie sa spod otcovho rozhodovania o jej živote, zareagoval aj speváčkin expriateľ Justin Timberlake. S tým v roku 2002 nafotila nádherné fotky v spoločnosti rodiny a po troch rokoch vzťahu každý čakal zásnuby. No skôr, ako magazín Hello zamilované zábery použil, dvojica sa rozišla. Hovorilo sa o nevere Britney s jej choreografom.

Justin by preto mohol mať na ňu ťažké srdce. No napriek tomu ju v jej aktuálnom boji plne podporuje. „Po tom, čo sme dnes videli, by sme mali Britney všetci podporiť. napriek našej minulosti, tomu dobrému aj zlému,” uviedol na Twitteri po tom, ako sa dostala na verejnosť speváčkina výpoveď zo súdu.

Zdroj: TASR

„To, čo sa jej deje, nie je v poriadku. Žiadna žena by nemala byť zbavená rozhodnutí, ktoré súvisia s jej telom. Nikto by nemal byť držaný proti svojej vôli. Ani nútený dožadovať sa prístupu k prostriedkom, ktoré si tak tvrdo vydrel,” myslí si spevák.

A v závere príspevku dodal, že Britney podporujú obaja s partnerkou Jessicou Biel. „Dúfame, že súd a jej rodina toto napravia a nechajú ju žiť, ako chce,” vyhlásil Justin.