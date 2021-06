Šokujúce slová Britney Spears zo súdu: Páchajú na nej zverstvá… Bude vám z toho nevoľno!

VIDEO: Britney Spears má paparazzov bežne v pätách.

Jamie Spears prevzal opatrovníctvo nad svojou slávnou dcérou v roku 2008. Britney mala v tom čase psychické problémy. On i jej právnici, či členovia tímu sa vtedy báli, že by labilná blondínka i jej rozprávkový majetok boli obeťami rôznych podvodov.

A hoci by sa zdalo, že speváčkinmu otcovi záleží na blahu jeho dcéry, ona to tak vôbec nepociťuje. „Spôsobuje mi to viac škody než úžitku. Zaslúžim si žiť svoj život,” vyjadrila sa Britney, ktorá priznala, že má kvôli tomu traumy a depresie.

Zahraničným médiám sa podarilo získať aj ďalšie vyjadrenia zo speváčkinej výpovede. A veru, sú naozaj prekvapivé.

„Keď som povedala, že je so mnou všetko v poriadku, bola to lož. Som nešťastná, nemôžem spať, mávam depresie, každý deň plačem... Je to moja túžba a sen, aby sa toto všetko skončilo. Chcem späť svoj život.”

„Chcem sa vydať a mať dieťa, lenže opatrovníctvo mi to zakazuje. Mám v sebe vnútromaternicové teliesko, aby som neotehotnela. Chcem si ho dať vybrať, ale zakazujú mi to.”

FOTO: Britney Spears so svojím partnerom Samom.

„Dávali mi piť lítium. 5 rokov mi dávali rovnaké lieky. Je to silný liek, mala som pocit, že som opitá. Môj právnik mi povedal, že nemôžem verejnosti nič povedať o tom, čo mi urobili.”

„Všetko, čo chcem, je vlastniť svoje peniaze. Aby sa to skončilo. Úprimne, chcem mať možnosť žalovať svoju rodinu.”

„Môj otec a všetci, ktorí sa na tomto opatrovníctve podieľajú vrátane môjho manažmentu, by mali byť vo väzení. Nie som tu, aby som bola niekoho otrok.”

Britney hovorila aj o otcovej reakcii na to, keď ju pred troma rokmi zavreli na psychiatriu. „Asi hodinu som mu plakala do telefónu a on si to celý ten čas užíval,” šokovala Britney.

O otcovi slávnej speváčky sa najlepšie nevyjadrujú ani jeho vnukovia - Sean (15) a Jayden (14), ktorých má v starostlivosti speváčkin exmanžel Kevin Federline. Spearsovej aktuálny partner Sam Asghari na Jamieho Spearsa tiež nemá pekného slova.

VIDEO: Keď príde reč na Jamieho Spearsa, Sam Asghari neváha použiť vulgarizmy.

Jamie Spears vážne obvinenia svojej dcéry nijako nekomentuje. Na otázky bulvárnych novinárov reaguje len mlčaním. Prostredníctvom svojej právničky Vivian Thoreen dal len toto vyjadrenie: „Pánovi Spearsovi je ľúto, že jeho dcéra toľko trpí. Veľmi ju miluje a chýba mu.”

FOTO: Britney Spears na fotke z detstva, na ktorej pózuje s mamou a otcom.

Zdroj: Instagram