PIKANTNÉ FOTO: Britney Spears šokovala fanúšikov... HOLÉ PRSIA takto pučila v dlaniach!

LOS ANGELES - Čo tým sleduje? Aj takúto otázku si pri pohľade na najnovšie príspevky speváčky Britney Spears (39) položili mnohí jej fanúšikovia. Hviezda, ktorá zatiaľ márne bojuje o to, aby ju oslobodili z poručníctva jej otca Jamesa Spearsa, dopriala slobodu aspoň svojím prsiam. Aha!

VIDEO: Fanúšikovia z hnutia #FreeBritney sú speváčke veľkou oporou.

Niekdajšia mega hviezda Britney Spears zvádza v uplynulých mesiacoch veľký boj. Usiluje sa totiž o to, aby jej bola opäť navrátená svojprávnosť a žiada súd, aby ju oslobodil od opatrovníctva jej otca. Na poslednom súdnom pojednávaní blondíka opäť raz neuspela... Avšak vzdať sa nemieni.

Šokujúce slová Britney Spears zo súdu: Páchajú na nej zverstvá… Bude vám z toho nevoľno!

V týchto dňoch však speváčka strhla na seba pozornosť úplne iným spôsobom. A to tak, ako to majú v obľube mnohé jej slávne kolegyne. Britney na sociálnu sieť Instagram vycapila provokatívne fotky. Pózuje na nich hore bez a prsia si schováva do dlaní. Na jednom zábere sa jej dokonca nepodarilo skryť bradavky, a tak ich kvôli pravidlám sociálnej siete zakryla hviezdičkami.

Samotná Spears tieto dráždivé zábery nekomentovala. Avšak medzi followermi rozpútala menšie šialenstvo. „Wau, Britney! Ovládni internet!” znejú vybrané z komentárov. „No, vyzerá to tak, že Britney sa už oslobodila, len s tou otrasnou manikúrou to akosi nedomyslela,” reagoval s pobavením istý fanúšik. Našli sa však aj takí, čo pre túto formu propagácie nemajú pochopenia. „Och, prečo to robíš? Nepomôže ti to,” zhodli sa. Vy máte na speváčkine zábery aký názor?

