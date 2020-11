Preboha! Slávna speváčka šokovala: Namiesto rúška TOTO!

Keďže vo svete zúri pandémia koronavírusu, tohtoročné udeľovanie cien MTV EMA 2020 sa uskutočnilo virtuálne. Nakrúcanie s jednotlivými interpretmi prebehlo vopred tak, aby boli dodržané bezpečnostné opatrenia.

Alicia Keys nakrúcala pred pár dňami v Los Angeles a kto nezachytil paparazzi zábery z nakrúcania, možno zažil pri vysielaní šok. Dnes mnohí umelci prezentujú rôzne rúška, samozrejme najmä všelijaké dizajnérske kúsky. No táto kráska zašla ešte ďalej.

Celú tvár si zakryla akousi kuklou z jemného materiálu posiatou kamienkami. Tomu sa povie parádne maskovanie. Asi ani tí najväčší fanúšikovia by bez spevu nevedeli, kto sa pod kuklou skrýva.

Zdroj: Profimedia

Alicia Keys počas nakrúcania - skôr, než si nasadila svoju kuklu. Zdroj: Profimedia

Výsledky MTV EMA 2020:

BEST VIDEO

Billie Eilish -- everything i wanted

Cardi B feat. Megan Thee Stallion -- WAP

DJ Khaled feat. Drake -- "Popstar" -- WINNER

Karol G feat. Nicki Minaj -- "Tusa"

Lady Gaga, Ariana Grande -- "Rain On Me"

Taylor Swift -- "The Man"

The Weeknd -- "Blinding Lights"

BEST ARTIST

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Lady Gaga -- WINNER

Miley Cyrus

The Weeknd

BEST SONG

BTS -- "Dynamite" -- WINNER

DaBaby feat. Roddy Ricch -- "Rockstar"

Dua Lipa -- "Don’t Start Now"

Lady Gaga, Ariana Grande -- "Rain On Me"

Roddy Ricch -- "The Box"

The Weeknd -- "Blinding Lights"

BEST COLLABORATION

BLACKPINK, Selena Gomez -- "Ice Cream"

Cardi B feat. Megan Thee Stallion -- "WAP"

DaBaby feat. Roddy Ricch -- "Rockstar"

Justin Bieber feat. Quavo -- "Intentions"

Karol G feat. Nicki Minaj -- "Tusa" -- WINNER

Lady Gaga, Ariana Grande -- "Rain On Me"

Sam Smith, Demi Lovato -- "I’m Ready"

BEST POP

BTS

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Katy Perry

Lady Gaga

Little Mix -- WINNER

BEST GROUP

5 Seconds of Summer

BLACKPINK

BTS -- WINNER

Chloe x Halle

CNCO

Little Mix

BEST NEW

BENEE

DaBaby

Doja Cat -- WINNER

Jack Harlow

Roddy Ricch

YUNGBLUD

BIGGEST FANS

Ariana Grande

BLACKPINK

BTS -- WINNER

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

BEST LATIN

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Karol G -- WINNER

Maluma

Ozuna

BEST ROCK

Coldplay -- WINNER

Green Day

Liam Gallagher

Pearl Jam

Tame Impala

The Killers

BEST HIP HOP

Cardi B -- WINNER

DaBaby

Drake

Eminem

Megan Thee Stallion

Roddy Ricch

Travis Scott

BEST ELECTRONIC

Calvin Harris

David Guetta -- WINNER

Kygo

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers

BEST ALTERNATIVE

blackbear

FKA twigs

Hayley Williams -- WINNER

Machine Gun Kelly

The 1975

twenty one pilots

VIDEO FOR GOOD

Anderson .Paak -- "Lockdown"

David Guetta & Sia -- "Let’s Love"

Demi Lovato -- "I Love Me"

H.E.R. -- "I Can’t Breathe" -- WINNER

Jorja Smith -- "By Any Means"

Lil Baby -- "The Bigger Picture"

BEST PUSH

AJ Mitchell

Ashnikko

BENEE

Brockhampton

Conan Gray

Doja Cat

Georgia

Jack Harlow

Lil Tecca

Tate McRae

Wallows

YUNGBLUD -- WINNER

BEST VIRTUAL LIVE

BTS BANG BANG CON -- The Live -- WINNER

J Balvin -- Behind The Colores Live Experience

Katy Perry @ Tomorrow Land -- Around The World

Little Mix -- UNCancelled

Maluma -- Papi Juancho Live

Post Malone -- Nirvana Tribute