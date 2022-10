Speváčka všetkým vyrazila dych: Na módnu šou dorazila… Och, KRÁĽOVNÁ BIZÁRU!

Speváčka Doja Cat sa v extravagancii doslova vyžíva. Nie je to tak dávno, čo si vyholila hlavu a s ňou aj obočie. To si potom dokreslovala - nesnažila sa však o prirodzený vzhľad, ale maľovala farebné kreácie či tenké čiarky so smajlíkmi. A to zďaleka nie je jediný jej výstrelok.

Najnovšie sa o rozruch postarala aj na parížskom Fashion Weeku. Pri maľovaní chýbajúceho obočia sa jej evidentne šmykla ruka a.... Omylom si zafarbila celú tvár. Na módnej šou sa totiž objavila v neobvyklom kockovanom saku s kožušinovými doplnkami a PLEŤOU ZAFARBENOU NA ZLATO.

Speváčka vyzerala ako zlatá socha kdesi na námestí. A od fanúšikov si okamžite vyslúžila slová kritiky. „Tá farba ju škaredí. Keď si robíte takýto mejkap, musíte si zvýrazniť aj svoje črty. Vyzerá ako unavená stará socha,“ znel jeden z názorov na sociálnej sieti Twitter. A nezostal bez odozvy. Speváčka odpovedala: „Nesnažila som sa vyzerať sexi alebo atraktívne. Každý môj mejkap má svoj príbeh a neexistujú pri ňom pravidlá. A ak by existovali, určite by si ich nevytváral ty.“