Slávna speváčka vyrazila outfitom dych: Hore nadupaný výstrih, dole... Fúha!

LONDÝN - Rozhodne zaujala! Utorkový večer sa niesol v znamení odovzdávania hudobných cien Brit Awards, ktorého sa osobne zúčastnili aj vybrané hviezdy. Značnú pozornosť si na červenom koberci uchmatla speváčka Dua Lipa (25), ktorá výber outfitu starostlivo zvážila. A výsledok rozhodne stojí za to!

Dua Lipa si utorkové odovzdávanie cien Brit Awards ozaj užila. No bodaj by nie. Domov si odniesla sošku za víťazstvo v kategórii album roka a tiež ako najlepšia ženská umelkyňa. A treba dodať, že tmavovláska ohúrila aj "módnu políciu". V odvážnej kreácii z dielne Vivienne Westwood jej to ozaj svedčalo.

Odvážne strihané šaty zaujali nielen výstrihom, ktorý zvýraznil speváčkine prednosti. Šaty boli aj v spodnej časti dosť odvážne. Kráske totiž spod sukne vytŕčali podväzky.

Dua Lipa sa predviedla v takejto zaujímavej kreácii. Zdroj: profimedia.sk

Zaujímavý moment nastal aj vo chvíli, keď sa pred objektívy prítomných fotografov postavili speváčky z formácie Little Mix. Dve z nich - Pierrie Edwards a Leigh-Anne Pinnock sú totiž v požehnanom stave. Krásky hrdo pózovali so zaoblenými bruškami a bolo na nich vidno, že si tehotenstvo ozaj užívajú.

29-ročná Leigh-Anne Pinnock čaká dieťatko s rovnako starým futbalistom Andre Grayom, s ktorým sú zasnúbení. O dva roky mladšia Perrie Edwards porodí bábätko tiež futbalistovi - Alexovi Oxlade-Chamberlainovi.

Krásky z formácie Little Mix hrdo pózovali so zaoblenými bruškami. Zdroj: profimedia.sk