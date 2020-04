Moderátor „posmažil“ ministerku: Ľudia zomierajú... Toto bude obrovský škandál!

LONDÝN - Ranné vysielanie v Bitánii často prináša závažné témy a napätie. Najmä moderátor Piers Morgan sa vie do respondentov poriadne oprieť. Pocítila to aj ministerka zdravia a sociálnej starostlivosti Helen Whately.

Ešte začiatkom marca patril Piers Morgan k tým, čo sa bavili na odporúčaných dvojmetrových rozostupoch. Veľmi skoro však pochopil závažnosť problému a pri téme koronavírusu sa stal horlivým kritikom vlády. Británia totiž zavádzala opatrenia len veľmi pozvoľna.

Minulý týždeň si podal ministerku zdravia a sociálnej starostlivosti pri téme úmrtí na koronavírus v domovoch dôchodcov a domovoch sociálnych služieb. Moderátor to označil za škandál epických rozmerov. Niektorí diváci si však mysleli, že to prehnal a podali na neho sťažnosti.

Včera však hostil ministerku opäť a neskôr zdieľal článok o sťažnostiach, ktorých prišlo takmer 1000. „Ale choďte, veď dnes som bol ešte horší – poďme zvýšiť to číslo!” napísal Piers, ktorý naozaj dostal Helen Whately viackrát do úzkych tak, že koktala a výraz jej tváre svedčil o tom, že sa necíti príjemne.

Zdroj: ITV

Ministerka povedala, že v domovoch pre starších občanov zomrelo podľa posledných čísiel 1043 ľudí, ale priznala, že zrejme to bude viac. „Vy ste ministerka zdravia, takže o koľko viac zomrelo, než sú vládne čísla?” dožadoval sa presných údajov moderátor. Whately reagovala, že presnejšie čísla budú k dispozícii budúci týždeň, čo však Piersa dosť vytočilo: „Ja nechcem čakať ďalší týždeň, toto isté sme rozoberali minulý týždeň a vtedy ste to tiež nevedeli. Podľa Financial Times je to vyše 41 tisíc!”

Ministerka sa bránila, že tieto dáta nie sú overené a schytala od Morgana poriadnu nálož. „Vy ste prišli znova do tejto relácie po tom, čo mnohí ľudia označili za veľmi výbušný a napätý rozhovor. Kedy prídete s tým, že máte odpoveď? Je dôvod veriť, že ide naozaj o 41-tisíc ľudí vrátane mnohých ľudí v domovoch sociálnej starostlivosti a je vaša práca vedieť to. Ja to považujem za ohromnú urážku, že ministerka sociálnej starostlivosti nemá tušenia, koľko ľudí umiera v našich zariadeniach. Sú to starší a zraniteľní ľudia umierajúci na Covid-19 a vy neberiete ich smrť dostatočne vážne. Jediné, na čom ministerke záleží, je, či sú ich počty správne. Potom má Británia najhoršie čísla úmrtnosti po Amerike a je doslova plece pri pleci s Amerikou, z čoho by mal byť škandál obrovských rozmerov,” vyjadril jasne svoje stanovisko.