Moderátor sa pred kamerami hádal s aktivistkou: Spor ukončil poriadne bizarným spôsobom!

LONDÝN - Piers Morgan (57) patrí medzi najznámejšie tváre britského šoubiznisu. Moderátor sa však hlavne vďaka svojím ostrým názorom stal tŕňom v oku mnohých divákov. Najnovšie na seba upozornil v debate s aktivistkou, ktorá bojuje za práva zvierat. Piers si totiž počas vyhrotenej konverzácie nechal priniesť priamo do štúdia hamburger!

Známy moderátor dlhodobo delí fanúšikov na dva tábory. Jedna skupina ho miluje za to, že vždy povie to, čo si myslí. Druhá skupina mu vyčíta, že to často preháňa a že jeho správanie hraničí až s trápnosťou.

Ktovie, čo išlo obom skupinám v hlave, keď uvideli jeho posledný rozhovor. Na televíznej stanici TalkTV, na ktorej patrí Piers medzi hlavné hviezdy, má svoju vlastnú reláciu Piers Morgan Uncensored, kde diskutuje so svojimi hosťami na najrôznejšie témy.

Galéria fotiek (2) Piers Morgan počas vyostrenej debaty

Zdroj: YouTube

V stredu večer mal v štúdiu aktivistku a bojovníčku za práva zvierat Orlu Coghlan, ktorá patrí do skupiny Animal Rebelion. Moderátor má podľa jeho slov problém najmä s dvojakým metrom niektorých vegánov.

Vyhrotená debata nabrala úplne nový spád potom, čo Piers z ničoho nič zahlásil, že je hladný. „Pozrite, som hladný. A nijakým spôsobom ma nepresvedčíte," povedal komentátor a následne mu kuriér priniesol priamo do štúdia hamburger zo známeho fastfoodového reťazca.

„Moja odpoveď na vaše názory je: Dajte si hamburger. Pretože viete čo? Toto je slobodná krajina, žijeme v demokracii a je moje právo jesť mäso," dodal Piers. Video z tejto nevšednej debaty sa okamžite začalo šíriť internetom rýchlosťou svetla.