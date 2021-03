Moderátor označil Meghan Markle za klamárku: Exemplárny trest… Dostal VYHADZOV!

Vojvodkyni Meghan, ktorá sa v novom rozhovore sťažovala na rasistické tendencie médií aj kráľovského dvora, vraj neveril ani slovo. Jeho výroky sú podľa britského regulátora Ofcom predmetom desaťtisícov sťažností.

Moderátor Morgan patrí v posledných rokoch k najviditeľnejším postavám britskej mediálnej scény, napríklad jeho twitterový účet má vyše sedem miliónov sledujúcich. Dlho pôsobil v bulvárnej tlači, jednou z tvárí Good Morning Britain (GMB) bol od roku 2015. Má na konte napríklad rozhovor s Donaldom Trumpom z roku 2018, ale aj množstvo kontroverzií a vyhrotených slovných prestreliek.

Teraz niektorí komentátori označujú 55-ročného novinára za prvú obeť mediálnej búrky okolo rozhovoru s Harrym a Meghan odvysielanom v noci na pondelok americkou televíziou CBS. Pár v ňom prišiel okrem iného s tvrdením, že nemenovaný člen kráľovskej rodiny pred narodením ich syna Archieho vyjadril obavu ohľadom toho, aká tmavá bude jeho pleť. Meghan tiež opisovala, že tlak najbližšieho okolia i médií ju dohnal k myšlienkam na samovraždu.

"Za kým si šla? Čo ti povedali? Je mi ľúto, ale neverím ani slovu z toho, čo povedala. Neveril by som jej, keby mi čítala predpoveď počasia," reagoval v pondelok ráno Morgan v relácii GMB. V twitterovom príspevku neskôr Meghan označil za "princeznú Pinocchio".

Lots of people on here want me fired for expressing my opinion on the Pinocchio Princess. If you want to join them, there are various petitions still doing the rounds from the last few times you've all tried, and failed, to have me fired for saying what I think.