Princ Harry už zrejme oľutoval svoj odchod: Strach o otca a babičku... Meghan nemá ani tušenie!

LOS ANGELES – Je to len pár dní, čo Meghan Markle (38) a Harry (35) odišli z kráľovskej rodiny a presťahovali sa do Ameriky. Ich odchod však prišiel v skutočne nevhodnom čase a zdá sa, že syn princa Charlesa, ktorý prekonal koronavírus, už svoje rozhodnutie oľutoval. Má totiž strach o svojho otca aj babičku, trápia ho bezsenné noci, no jeho manželka nič netuší!

Princ Harry a Meghan Markle sa začiatkom roka rozhodli, že viac nechcú byť vyššími členmi kráľovskej monarchie a ich želanie sa pred pár dňami naplnilo. Dvojica sa aj so synom presťahovala do Los Angeles, kde majú lepšie zázemie ako v Kanade. Zdá sa však, že toto rozhodnutie už ryšavý sympaťák ľutuje.

Princ Harry prežíva bezsenné noci kvôli strachu o rodinu. Meghan tým nechce zaťažovať. Zdroj: SITA

Koronavírus totiž ohrozuje jeho najbližšiu rodinu. Jeho otec princ Charles sa už síce uzdravil, no v ohrození je stále kráľovná Alžbeta II. a jej manžel, princ Phillip. Hoci sú v karanténe vo Windsore, i tak sú rizikovou skupinou. I keď Charles koronu porazil, hlava štátu by toľko šťastia mať nemusela.

Síce s nimi komunikuje, no Harry sa o otca a babičku veľmi bojí a máva bezsenné noci. O tých však Meghan netuší. „Snaží sa chrániť Meghan pred vlastnými problémami, takže sa obracia na kamarátov. Prežíva bezsenné noci a izolácia na novom, pre neho celkom neznámom mieste, mu nijako nepomáha,“ vyjadril sa zdroj podľa engnews24h.com.

Harry si totiž veľmi dobre uvedomuje, že ani jeho stará mama, ani jeho otec nebudú na tomto svete naveky, preto cíti akýsi pocit viny, že práve v týchto ťažkých časoch odišiel na opačný koniec sveta. Ak by sa totiž jednému z nich nedajbože niečo stalo, z Ameriky by im na diaľku len ťažko pomohol. Preto ho desí predstava, že by mohli padnúť za obeť pandémii koronavírusu. Keďže je však pohyb medzi jednotlivými krajinami značne obmedzený, Harry je so svojou rodinou aspoň v telefonickom kontakte.

O kráľovnú Alžbetu II. a princa Charlesa, ktorý prekonal koronavírus má Harry obavy. Vie, že tu nebudú naveky. Zdroj: Royal Family/Ranald Mackechnie