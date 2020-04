Spoveď zamestnanca kráľovskej rodiny: Rozmaznaná Meghan bola nočná mora... Nevydržal to!

LONDÝN - Meghan Markle (38) prišla do kráľovskej rodiny z Hollywoodu, kde predtým roky pôsobila. No do Buckinghamského paláca si nepriniesla len svoje osobné veci, ale aj maniere filmovej hviezdy. Najnovšie sa rozhodol o jej neznesiteľnom správaní porozprávať zamestnanec kráľovnej. V jednom momente mu rupli nervy a vojvodkyni pekne naložil!

O tom, že má Meghan Markle v Buckinghamskom paláci vystrkovať rožky, sa už čo-to šuškalo. No aktuálne o jej neznesiteľnom správaní porozprával priamo zamestnanec kráľovskej rodiny. Ten s americkou herečkou prišiel do konfliktu ešte predtým, ako sa vydala za princa Harryho.

Kameňom úrazu sa malo stať plánovanie veľkolepej svadby. Ako zamestnanec prezradil expertke na kráľovskú rodinu Camille Tomineyovej, vojvodkyňa mala mať vyslovene nedosiahnuteľné požiadavky a otrasné správanie voči „nižším vrstvám“.

Tmavovláska vraj chcela rozprávkovú svadbu a nárokovala si na veci, ktoré jej vôbec neprináležali. Vyžadovala napríklad šperky Alžbety II. a ako argument použila, že ich mala na sebe aj Kate Middleton. Rázne nie si potom po opakovaných prosbách vypočula aj od samotnej kráľovnej.

To však zďaleka nebolo všetko - vyžadovala napríklad aj osviežovače vzduchu do kaplnky, v ktorej sa konal obrad. Vadila jej totiž zatuchlina... Aj to jej však členovia rodiny zatrhli. Vyskakovať mala dokonca aj na zamestnancov Kate, no to jej už po prstoch klepla samotná vojvodkyňa.

Keď už zamestnanci však videli, že jej maniere hollywoodskej hviezdy vadia aj samotným členom kráľovskej rodiny, nenechali so sebou viac zametať... Až v jednom momente spomínaný zamestnanec vybuchol a opýtal sa jej: „Kto si myslíte, že ste?!“

Dnes si už, našťastie, všetci členovia kráľovskej rodiny, spolu so zamestnancami paláca môžu od rozmaznanej primadony z Hollywoodu vydýchnuť. Jej výstrelky teraz, bohužiaľ, bude musieť znášať už iba jej manžel, princ Harry. No ale čo si vybral, to má...