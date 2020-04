Obrovská životná zmena Harryho a Meghan po odchode z monarchie: Druhé dieťa?!

LOS ANGELES – Od prvého apríla už Meghan Markle (38) a Harry (35) viac nie sú vyššími členmi anglickej monarchie. Stihli sa už premiestniť z Kanady do Los Angeles, kde majú údajne lepšie zázemie a je to pre nich bezpečnejšie miesto, čo sa týka koronavírusu. Tešia sa z malého synčeka Archieho, ktorý bude mať čoskoro rok. Dočká sa chlapček súrodenca?

V živote syna princa Charlesa a Diany Harryho sa v poslednej dobe udiali poriadne zmeny. Spoznal svoju lásku, zasnúbil sa a čochvíľa oslávi druhé výročie svadby s Meghan Markle. Okrem toho už o mesiac bude mať ich synček Archie jeden rok. Len pred pár dňami sa nadobro odstrihli od kráľovskej rodiny a vzdali sa titulov vyšších členov monarchie.

Udiala sa však aj zásadná zmena a dvojica sa so synom presťahovala do Los Angeles, hoci pôvodne boli v Kanade. Harry si len ťažko zvyká na miesto, kde sa necíti ešte úplne doma a okrem toho ho trápi, že nemôže byť s otcom a babičkou, hoci ich ohrozuje koronavírus. Dôjde v ich živote k ďalšej významnej zmene? Čo sa týka hollywoodskej herečky a princa, šepká sa o druhom dieťati!

„Veľmi skoro sa o to začnú pokúšať. Najprv sa však chcú usadiť v novom prostredí a dať Archiemu toľko pozornosti, koľko môžu,“ vyjadril sa zdroj z okolia manželov pre Us Weekly. Zároveň dodal, že Meghan a Harry si momentálne užívajú každú vzácnu chvíľu, ktorú strávia so synom. „Pripúšťajú, že chcú mať ďalšie dieťa, ale nechcú na to tlačiť,“ povedal zdroj. Nuž uvidíme, kedy sa im zadarí a svetu oznámia radostnú novinu.