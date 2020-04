Harry zasadil kráľovnej Alžbete podpásovku: Odchod z rodiny plánoval už dlho!

Začiatkom roka svet obletela správa, že princ Harry a Meghan Markle sa rozhodli vzdať svojich kráľovských titulov a vydať sa vlastnou cestou. Ich túžbou totiž bolo venovať sa svojim projektom. Pred niekoľkými dňami sa presunuli z Kanady do USA a momentálne sú usadení v Los Angeles. Dokonca stihli svetu už predstaviť aj novú značku, pod ktorou mienia podnikať. To všetko muselo poriadne zamávať s kráľovnou Alžbetou a zrejme ju nepoteší ani najnovšie zistenie.

Slávna odborníčka na šimpanzy Jane Goodallová si totiž spomenula na jedno stretnutie s Harrym, Meghan a ich synčekom Archiem. Dva mesiace po narodení chlapčeka totiž s vnukom hlavy britskej monarchie viedla rozhovor pre časopis Vogue. „Na konci nás prišla počúvať aj Meghan s Archiem. Myslím, že som bola jednou z prvých ľudí s výnimkou rodiny, kto si ho popestoval,“ vyjadrila sa Jane pre Daily Mail.

No spomenula aj zásadný detail, ktorý nasvedčuje tomu, že odchod z kráľovskej rodiny mala dvojica v pláne už dávno. „Bol maličký a ospalý, veľmi sa mu nepáčilo, že ho beriem od mamy. Ručičkou som mu zamávala, ako to robí kráľovná, a povedala som, že toto sa teraz bude musieť naučiť,“ opisuje Goodallová, ktorú vtedy Harryho odpoveď nezaskočila, no teraz dáva zmysel. „Nie, takto vyrastať nebude,“ mal sa vyjadriť Archieho otec. Plánovali už tak krátko po jeho narodení opustiť rodinu? To vedia zrejme len Harry a Meghan.