KORONAVÍRUS Hádka v priamom prenose kvôli opatreniam: Ľudia sú imbecili! tvrdí moderátor

Už pred pár dňami bolo vo vysielaní Good Morning Britain vidieť, že moderátori Piers Morgan a Susanna Reid majú opačné názory na situáciu okolo koronavírusu. Kým Piers tvrdil, že vláda koná nedostatočne, Susanna si stála za tým, že treba rešpektovať autority.

Moderátor sa rozkričal v debate o KORONAVÍRUSE: Táto vláda netuší, čo má robiť!

Aktuálne je Susanna doma, pretože jeden z jej synov mal kašeľ, a tak zostala v izolácii. Preto sa do vysielania zapojila len prostredníctvom videohovoru, no aj tak vznikla medzi ňou a jej moderátorským partnerom opäť menšia hádka.

Piers totiž označil ľudí, ktorí sa neizolujú a neudržiavajú odstup od iných ľudí, za imbecilov. Nedokáže si vysvetliť, ako sa v tomto čase môžu ľudia naďalej stretávať vo väčších skupinách a nechápať vážnosť situácie. Susanna mu oponovala, no on jej tvrdo šplechol do tváre: „Prečo staviaš slobodu nad život?”

Zdroj: ITV

Susanna si totiž myslí, že opatrenia by mali byť zavádzané postupne. „Povedzme si, že byť zavretý doma nie je pre mnoho ľudí žiadna sranda. Neviním ľudí, že chcú ísť von, kým ešte môžu a nazývať ich imbecilmi naozaj nepomáha,” povedala moderátorka.

Na svojho kolegu sa ešte snažila apelovať tým, že keď vidí napríklad ľudí nakupovať veľa tovaru, nemôže vedieť, či tak nepomáhajú svojim susedom alebo seniorom v rodine či okolí. Ako však uvádza The Sun, skôr, než mohla svoje myšlienky dokončiť, televízia pustila do éteru zvučku ranného vysielania.

Zdroj: ITV

Na začiatku marca si pritom aj sám Piers ešte robil srandu z odporúčaného odstupu, ktorý by mal od svojich kolegýň dodržiavať. Jeho názor sa však rýchlo zmenil. O pár dní neskôr už kritizoval britskú vládu, že na rozdiel od iných krajín nezavrela školy a nezavádza žiadne opatrenia obmedzujúce stretávanie väčšieho množstva ľudí.

