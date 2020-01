Sexizmus v priamom prenose: Známy moderátor nerozdýchal obtiahnuté nohavice svojej kolegyne!

Piers Morgan má na svojom konte už viacero kontroverzných výrokov, pri ktorých sa ho zvyčajne snaží krotiť jeho kolegyňa Susanna Reid. A inak to nebolo ani dnes ráno.

Už pri vstupe do štúdia si neodpustil poznámku smerom ku kolegyni, ktorá sa nahodila do obtiahnutých červených nohavíc. A neustále sa k tejto téme vracal poznámkami v štýle, že Laura sa „premáva okolo v dráždivých nohaviciach.”

Laura Tobin prináša správy o počasí. Zdroj: ITV

Svoje správanie zdôvodňoval tak, že keď sa žena premáva v kožených nohaviciach upnutých na telo, tak si to ľudia proste všimnú a reagujú. Po tejto vete ho kolegyňa opravila, že jej nohavice nie sú kožené, ale „z udržateľného materiálu.” Čo mu opäť nahralo na poznámku: „Mňa teda zaručene udržujú.” Čím potvrdil, že im neustále venuje pozornosť.

Na jeho poznámky začali reagovať aj diváci a Piers netajil, že ho na Twitteri obvinili zo sexizmu. Keď čítal tieto komentáre, Susanna po jeho boku prikyvovala. Lenže Morgan sa neustále obhajoval: „Keď si žena oblečie nohavice zvýrazňujúce postavu, tak si to proste všimnem. Úmyselne si ich oblečiete, aby si to ľudia všimli, všetky sa obliekate tak, že dúfate, že si to ostatní všimnú. Keď poviem, že si sexi, prečo by to mala byť urážka?”

Zdroj: ITV ​

Oponovala mu práve jeho kolegyňa Susanna, ktorá mu neustále pripomínala, že ľudia nechcú byť v práci vnímaní ako objekty. Je v poriadku povedať, že má niekto úžasné nohavice, ale... „Je rozdiel medzi komplimentom a robením sexuálneho objektu z niekoho,” uviedla moderátorka.

Niektorí ľudia na sociálnych sieťach sa dokonca pýtajú, kedy sa televízia Piersa zbaví. Má na konte už niekoľko nevhodných poznámok... a nielen na výzor známych ľudí, väčšinou žien, ale neštíti sa kopnúť si ani do režiséra ranného vysielania: