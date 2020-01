OSTRÁ výmena názorov v telke: Hádka o RASIZME v priamom prenose!

Horúcou témou posledných dní je odchod Harryho a Meghan z pozície privilegovaných členov britskej monarchie. Pri tejto príležitosti sa vynorili aj špekulácie, že pre krásnu tmavovlásku je príťažou aj jej afro-americký pôvod. Zrejme preto bola do rannej diskusie v Good Morning Britain pozvaná aj právnička a aktivistka za ženské práva, doktorka Shola Mos-Shogbamimu.

Moderátor Piers Morgan pri jej mene zaváhal a nevyslovil ho správne. To sa môže pri komplikovaných priezviskách stať každému. Shola je ale očividne na to citlivá a hneď sa do neho pustila: „Ale Piers, prosím vás!”

Zdroj: ITV

Morgan začal vysvetľovať, že pauza vo výslovnosti bola spôsobená tým, že jej priezvisko na čítačke prechádzalo z jedného riadka do druhého, preto urobil chybu. „Keď ho chcete vyslovovať, tak to urobte poriadne,” neprijala jeho vysvetlenie.

„Nebolo to zámerné,” povedal Piers. „Och, fakt?” zareagovala aktivistka dotknuto veľmi nepríjemným tónom. „Teraz budete tvrdiť, že to bolo rasistické, že? Včera som vás sledoval, ako ste všetko označovali za rasizmus,” podpichol ju Piers. A oheň bol na streche. Nasledovala vášnivá debata, v ktorej si aktéri skákali do reči a nenechali jeden druhého poriadne dohovoriť.

Zdroj: ITV

Všetko zaklincovala moderátorova veta: „Takže vy môžete byť zlá a neslušná a tiež môžete hovoriť, že všetko je rasizmus a ľudí, ako som ja, označovať za rasistov...” Shola ho nenechala dohovoriť a zvýšeným hlasom začala protestovať: „Náplňou mojej práce nie je učiť vás, čo je rasizmus!”

Keď sa však zamyslíme – kto iný by to mal ľuďom vysvetľovať, ak nie aktivistka, ktorá o rasizme hovorí verejne v televízii a iných médiách? A rovnaký názor má aj Piers, ktorý okamžite poznamenal, že práve toto by mala by jej práca a práve preto bola pozvaná, aby vysvetlila, prečo za odchodom Meghan z kráľovskej rodiny vidí aj rasovú motiváciu.

Zdroj: ITV

„Ja vám poviem, čo je vaša práca,” snažil sa jej to vysvetliť Morgan. No okamžite bol prerušený urazeným výkrikom: „Nehovorte mi, čo je mojou prácou!”

Ostatní hostia sa snažili ich výmenu názorov ukončiť prosbou, či sa môžu posunú ďalej, ale moderátor sa snažil od Sholy stále zistiť konkrétne príklady, čo považuje za rasizmus voči Meghan. Keď nedostal uspokojivú odpoveď, skonštatoval, že rasizmus asi teda v skutočnosti ani neexistuje.