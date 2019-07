Vybavovanie si účtov v živom vysielaní: Papuľnatého moderátora zrazu odstrihli!

Piers Morgan je známy ako moderátor a tiež porotca britského Talentu. Aktuálne je tvárou relácie Dobré ráno, Británia. A práve tam si dovolil skritizovať režiséra.

Erron Gordon si totiž odskočil k inému programu a následne na Instagrame informoval, že to bol vrchol jeho kariéry. Keď sa vrátil k rannému magazínu, Piers mu to spočítal. „Takže vrchol jeho kariéry nezahŕňa ľudí, s ktorými pracuje každý deň. Ok, v poriadku, neberieme to osobne,” vyjadril sa podľa The Sun Morgan v živom vysielaní. „Chcel som ťa vziať do Bieleho domu na moje ďalšie interview s Trumpom, ale... Toto je šoubiznis, máš smolu,” dodal.

Zdroj: ITV

Piers chcel možno svoju výčitku zaryť humorom, ale príliš mu to nevyšlo. Zrazu sa totiž na obrazovke objavil nápis informujúci o technických problémoch. „Technické problémy? To budú režisérske problémy, verte mi,” nezdržal sa ďalšieho rýpania moderátor.

Nebolo to prvýkrát, čo ho v televízii takto odstrihli. Ktovie, koľko mu toho budú nadriadení ešte tolerovať.