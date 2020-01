Šokujúco pikantné priznanie známeho moderátora: Vášnivá noc so severankou... Ups, niečo od nej chytil!

Priznanie za všetky drobné! Ben Shepard si priamo pred kamerami zaspomínal na svoje mladé časy a priznal sa k niečomu, čo o sebe prezradí naozaj len málokto. Keď bol v letnom programe televízie BBC, vybral sa do Španielska a má dôvod, prečo na tieto konkrétne prázdniny nikdy nezabudne.

Na jednej z populárnych penových párty totiž spoznal dievča a okamžite sa zblížili. No neskôr to oľutoval. „Neskôr som sa nemohol zbaviť toho, čo som tam chytil,” priznal sa. A hoci pre mnohých by to bolo zahanbujúce, Ben bol po celý čas v dobrej nálade. A jeho kolegyne len oči otvárali.

Kate Garraway nemohla uveriť vlastným ušiam. Zdroj: ITV

„Točil som pre BBC. Myslel som, že to bude úžasné. No a nebolo,” dodal ešte Ben. Dokonca sa pochválil, že na dotyčné dievča si vlastne už ani nespomína a nič o ňom nevie. „Myslím, že si pamätám, že bola severanka a to je asi tak všetko, na čo si spomínam,” prezradil.

Kolegovia sa síce snažili dostať z neho aj to, čím konkrétne sa nakazil, do takých detailov však Shepard zachádzať nechcel. „To nepoviem. Je to niečo, na čo nikdy nezabudnem. Bola to lekcia,” uzavrel tému.