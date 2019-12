Chcela sa zabiť: Seriálová herečka zverejnila samovražedné video!

Stephanie Davis je mladá seriálová herečka, ktorej život mohol podľa sociálnych sietí pôsobiť dokonalo. Za fasádou sa však skrývali temné tajomstvá. „Nejaký čas som nepracovala a skutočný dôvod je, že som spadla do recidívy a pokúsila sa zabiť. Toto je video, ktoré som chcela po sebe zanechať, kde hovorím, že mi je to ľúto a nemôžem pokračovať. Stále cítim bolesť v hrudi, keď sa na to pozerám, je ťažké to vidieť,” napísala na Istagrame v príspevku, ktorý obsahuje niekoľko strán vysvetľovania a spomínané video.

Ako priznala, bola dlho čistá, ale potom sa v jej živote vyskytlo viacero vecí, ktoré na ňu ťažko doľahli. „Nenávidela som sa a necítila som sa dobre, je ťažké byť slobodnou matkou, môj strýko zomrel a bojovala som so zlým mentálnym stavom bez akýchkoľvek liekov a potom som sa zlomila. Veľmi som sa snažila byť ok, ale nebola som,” vysvetľuje Stephanie.

A svoje súkromie odhalila naozaj naplno. „Moje srdce už nezvládalo ďalšiu bolesť po príšernom vzťahu s domácim násilím, ktorý vyústil do traumy a posttraumatického syndrómu a stále som sa s tým poriadne nevyrovnala. Cítila som, že život je nefér, nemohla som dýchať, bola som úzkostlivá. Pritom som zúfalo túžila iba byť šťastná. Pomaly som cítila, ako to moje telo vzdáva, strácala som cit v rukách, potom v nohách, potom som pila a brala lieky, aby som to dorazila. Odviezli ma do nemocnice rovno na intenzívku. Ešte hodina a mohla som zomrieť,” opísala bolestné chvíle.

Zdroj: Instagram SD

Herečka poďakovala ľuďom, ktorí ju podržali. Rodine, ale aj sestričke z nemocnice: „Ona videla, že som dobrý človek, len potrebujem pomoc, lásku a podporu.” Stephanie netají, že má viacero porúch. „Bola mi diagnostikovaná hraničná osobnostná porucha, čo vysvetľuje, prečo som mala samovražedné sklony a prečo ma bolesť tak veľmi zraňovala, tiež som sa bála straty a opustenia. Som veľmi citlivá a mám tiež istú formu autizmu, preto ťažko spracovávam veci, ťažko im rozumiem a ťažko identifikujem klamstvá,” vyjadrila sa.

Ako ďalej uviedla, ešte stále sa s tým vyrovnáva, no potrebovala to zo seba dostať. „Keby som nebola pod drobnohľadom verejnosti, vyrovnala by som sa s tým v kruhu rodiny a mojich milovaných, ale cítim, že musím byť úprimná, pretože bolesť, ktorou som si prešla, bola tak neznesiteľná, že musím pomáhať ostatným ľuďom,” tvrdí herečka. Tá si je istá, že mnohí ľudia by nezvládli ani polovicu z toho, čím si prešla.

​Okrem reálneho života sa snažila urobiť zmeny aj v tom virtuálnom na sociálnych sieťach. „Končím s falošnými s*ačkami na Instagrame a bude to už len realita. Postovala som, ako som ok, boli tu ľudia, ktorí spravovali môj účet, keď som sa necítila dobre... Čo je to za život? Dúfam, že budúci rok bude iný, že sa dám mentálne do poriadku a vysporiadam sa so závislosťou. Ale teraz ešte potrebujem na sebe pracovať a nabrať silu,” uviedla.