Rok 2020 z pohľadu IT: Týchto päť trendov úplne zmení budúcnosť práce

Popredné svetové spoločnosti poskytujúce služby v oblasti IT majú jasnú predstavu o kľúčových trendoch, ktoré budú formovať podniky v roku 2020. "Pojem zrýchlená produktivita bude nútiť podniky, aby prehodnotili svoje rozhodnutia v oblasti technológií a investícií v technologickom segmente podniku, čo následne prinesie výraznú zmenu vo vedení a štruktúre podniku, v tom, ako bude robiť rozhodnutia a prepájať zamestnancov a zákazníkov," uviedol senior viceprezident v spoločnosti DXC Technology Dan Hushon.

Ako dodal, zadefinujú sa nové interakcie medzi umelou inteligenciou a ľuďmi s cieľom vytvoriť vysokovýkonné tímy a sformulujú sa digitálne stratégie, ktoré odhalia plný potenciál podnikov. Práve to podľa neho umožní bezpečnú a efektívnu modernizáciu aplikácií, optimalizáciu dátových architektúr a presun pracovnej záťaže na cloud, čím sa dosiahnu lepšie obchodné výsledky.

Nasadenie umelej inteligencie a strojového učenia v podnikaní znamená podľa Hushona revolúciu pre profesie v oblastiach práva, účtovníctva, zdravotníctva či vzdelávania. Myslenie, ktoré stojí za návrhom systémov sa mení, keďže IT služby sa stále viac vytvárajú pre interakciu medzi strojmi a spracovanie sa presúva tam, kde sa dáta nachádzajú. To ďalej rozšíri svet tvorený len softvérom, "maticu", teda všadeprítomnú inteligentnú IT štruktúru mimo cloudu, ktorá zahŕňa edge computing, platformy internetu vecí, strojovú inteligenciu či virtuálnu realitu. Mikroprocesory sú schopné poskytnúť analýzy v nanosekundách, čo umožní podnikom robiť lepšie a rýchlejšie rozhodnutia založené na dátach, a to úspornejším spôsobom.

Štandardy autonómnej identity a dôvera založená na technológii blockchain pomôžu zjednodušiť zodpovedné zdieľanie dát s obchodnými partnermi a stoja zároveň za rýchlym rastom ich výmen. Výkonní riaditelia sa na druhej strane budú snažiť identifikovať a presadzovať obchodné modely s centralizovaným ekosystémom a uprednostňovať obchodných partnerov, ktorí využívajú dôveryhodné postupy na zdieľanie dát.

"Najdôležitejším trendom pre východnú Európu je zvyšovanie hodnoty údajov v ekosystémoch. Organizácie chcú transformovať svoje podniky a prepojiť ich s európskym dátovým ekosystémom, aby mohli svoju prácu rozšíriť na trh Európskej únie. V regióne však ešte chýba technická integrácia so západoeurópskym trhom, ako aj digitálne kapacity, ktoré by napomáhali využívaniu európskych dátových ekosystémov," reagoval Chief Technology Officer pre východnú Európu Lukáš Hatala.

V roku 2020 podľa Hushona spoločnosti zistia, že na dosiahnutie svojho plného potenciálu budú potrebovať sieť vysokovýkonných a hlavne vzájomne prepojených tímov. Podniky sa budú reštrukturalizovať, aby zabezpečili takéto prehĺbenie prepojení naprieč organizáciou. Posun od "hviezd – jednotlivcov" ku vysokovýkonným tímom bude vyžadovať nové stratégie pre nábor a rozvoj talentov. Posun vo vedení podniku bude najviac citeľný práve v roku 2020, keďže technologické trhy sa stále viac rozširujú a noví lídri presadzujú technológie, ktoré dokážu zlepšiť rýchlosť, produktivitu a inovačnú výhodu podniku.

"Sme súčasťou digitálnej revolúcie. Prináša so sebou aj spoločenské zmeny a spustila zmeny v myslení ľudí, v spôsobe ich vzdelávania, v nárokoch na pracovné a spoločenské uplatnenie. Aj preto umelá inteligencia, blockchain, neuromorfné siete a počítače, robotizácia, internet vecí či moderné agilné metódy vstupujú do sveta obchodu a IT – dvoch najdynamickejších oblastí života a spoločnosti. Aby nás posunuli vpred," dodal generálny riaditeľ DXC Technology Zdenko Böhmer.

